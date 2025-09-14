مدير مستشفيات أسوان الجامعية يكشف تفاصيل وأسباب الحريق الذي اندلع بالمستشفى

أكد الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفيات أسوان الجامعية، أن حريقًا محدودًا نشب بأحد المكاتب الإدارية في البدروم الخاص بالمستشفى، نتيجة اشتعال بعض الأوراق داخل سلة قمامة.

وأوضح أن الحريق كان بعيدًا تمامًا عن الأقسام العلاجية أو غرف الاستقبال أو أي مناطق مخصصة لانتظار المرضى، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر مادية تُذكر، وذلك بفضل التدخل السريع للأطقم الفنية والإدارية بالمستشفى.

وفي السياق ذاته، وجّه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا.

