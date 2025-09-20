محافظ أسوان يتدخل لحل مشكلة الصيانة بمدرستي أسوان وإدفو (صور)

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، معاون المحافظ اللواء ياسر عبد الشافى بالمرور الميدانى على هذه المدارس من أجل وضع حلول عاجلة لإنهاء هذه المشكلة، حيث تبين أن هناك عدد 2 مبنى داخل الصيانة الشاملة.

عقد امتحانات شهادة الثانوية

وقد جاء ذلك نتيجة عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدرستين، ثم دخولهم أعمال الصيانة، والذى أوضح بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة خلال شهر فقط، كما سيتم خلال هذه الفترة تشغيل المبانى الملحقة بالمدرستين كفصول لاستيعاب جميع الطلاب بمدرسة أسوان الثانوية بنات، وخاصة أنه فى ظل لفتتاح وتشغيل المجمعات المدرسية الجديدة فى الرضوانية والأحمدية ( الشيخ ماهر خالد )، فقد ساهم ذلك فى تخفيف الكثافة الطلابية بالمدرسة.

وأشار إلى أن المبانى التى تخضع لأعمال الصيانة الشاملة بالمدرستين تضم معظمها المعامل والمكتبات وحجرات الأنشطة المدرسية، فى حين سيتم تخصيص الحجرات التى توجد بالمبانى غير الخاضعة للصيانة كفصول لكى تستوعب الطلاب.

