ضبط عاطل استولى على أموال المواطنين باستخدام بيانات بطاقاتهم البنكية في المنيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط نصاب بالمنيا يستولي على أموال المواطنين باستخدام بيانات بطاقاتهم البنكية.

أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال التظاهر بأنه موظف خدمة عملاء بالبنوك، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، واستغلال بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 3 هواتف محمولة و6 شرائح هاتفية، والتي تبين فحصها الفني احتوائها على دلائل نشاطه الإجرامي وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

