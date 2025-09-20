ضبط عامل بحوزته مخدرات وسلاح ويعتدي على مواطن في كفر الشيخ

تمكنت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ من ضبط عامل له معلومات جنائية، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يتعدى بالسب على آخر ويهدده.

تبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض.

أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والتعدي على زوج والدته الذي قام بالنشر على مواقع التواصل، بسبب خلافات عائلية حول الميراث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

