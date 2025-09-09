جامعة أسيوط تستعد للعام الجديد بتسكين 12 ألف طالب وتخصيص غرف مجهزة لذوي الاحتياجات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن اكتمال استعدادات الجامعة لانطلاق العام الجامعي 2025/ 2026، من خلال خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة وخدمات متكاملة للطلاب داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية والقرية الأوليمبية.

تنفيذ أعمال صيانة وتجديد شاملة للمباني والمعامل والمدرجات

وتضمنت استعدادات جامعة أسيوط تنفيذ أعمال صيانة وتجديد شاملة للمباني والمعامل والمدرجات، مع تزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة والتقنيات الرقمية، فضلًا عن تنفيذ أعمال التشجير والتجميل، وتعزيز خدمات الإنترنت، ورفع مستويات الأمن والسلامة.

تسكين نحو 12 ألف طالب وطالبة بالمدن الجامعية

وفيما يخص المدن الجامعية، تم الانتهاء من رفع كفاءة المباني استعدادًا لتسكين نحو 12 ألف طالب وطالبة، مع إضافة طابقين جديدين بقطاع (2) يضمان 28 غرفة بينها 14 غرفة مكيفة، فضلًا عن تجهيز 14 غرفة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما أوشكت أعمال تجهيز ملعب كرة القدم بمدينة الطالبات على الانتهاء تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

طرح حزمة من البرامج غير النمطية للعام الجديد بجامعة أسيوط

وعلى الصعيد الأكاديمي، تم طرح حزمة من البرامج غير النمطية للعام الجديد بجامعة أسيوط، من أبرزها: برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية بكلية التربية، برنامج الأمن السيبراني بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحاسبات والمعلومات، برنامج الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، برنامج علوم المواد والنانو تكنولوجي بكلية العلوم، برنامج الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة، بالإضافة إلى برنامج إعداد معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبرنامج إعداد معلمي الأنشطة المتكاملة وفق نظام منتسوري بكلية التربية للطفولة المبكرة، وبرنامج تناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة بكلية الطب البيطري.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن هذه البرامج تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ودعم المشروعات القومية، وتعزيز رؤية مصر للتنمية المستدامة.

خطة واضحة للأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط خلال الفصل الدراسي الأول

كما أعدت جامعة أسيوط خطة واضحة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول، تشمل تنظيم مجموعة من الندوات التثقيفية والفعاليات والمسابقات المتنوعة، مع دعم وتشجيع الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم واكتشاف طاقات جديدة.

أما القرية الأوليمبية فقد شهدت أعمال تطوير لملاعبها المفتوحة والإستاد الرياضي لدعم العملية التعليمية لطلاب كلية علوم الرياضة، إلى جانب الاستعداد لاستقبال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية مع بداية العام.

كما استعدت مختلف كليات جامعة أسيوط للعام الجديد من خلال رفع كفاءة المدرجات والمعامل وتحديث المناهج الدراسية، إلى جانب الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وتجهيز المقررات الإلكترونية، بما يهيئ بداية دراسية سلسة ومنظمة للطلاب.

