وكيل الزراعة أسيوط يتفقد مراكز تجميع الأقطان مع بدء موسم التوريد

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن دعم المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الاهتمام ينصب حاليًا على تحسين جودة المحصول وتوفير آليات فعالة للتسويق بما يضمن عائدًا مجزيًا للمزارعين ويحفزهم على الاستمرار في زراعته، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إعادة إحياء القطن المصري عبر تشغيل مصانع الغزل والنسيج

وأشار محافظ أسيوط إلى أن جهود الدولة تستهدف إعادة إحياء القطن المصري عبر تشغيل مصانع الغزل والنسيج وزيادة حلقات التسويق والتجميع، مؤكدًا أن تخصيص مراكز التجميع بمختلف المراكز يسهل على المزارعين عمليات التوريد ويضمن استقرار السوق.

مراكز تجميع الأقطان مع بدء موسم التوريد

وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، مراكز تجميع الأقطان مع بدء موسم التوريد، شملت محلج أبوتيج التجاري ومركز تجميع "إكثار" بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، بحضور المهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شهاب الدين أحمد مدير إدارة حماية الأراضي، للاطمئنان على جاهزية المراكز وتوافر التسهيلات المقدمة للمزارعين.

وكشف محافظ أسيوط أن إجمالي المساحة المزروعة بالقطن هذا الموسم بلغت نحو 3214 فدانًا، منها 1653 فدانًا من صنف "إكثار" و1561 فدانًا من صنف "تجاري"، مؤكدًا أهمية تذليل كافة العقبات أمام المزارعين والموردين لضمان سهولة التوريد وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة.

