الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الزراعة أسيوط يتفقد مراكز تجميع الأقطان مع بدء موسم التوريد

موسم توريد القطن
موسم توريد القطن بمحافظة أسيوط،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن دعم المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الاهتمام ينصب حاليًا على تحسين جودة المحصول وتوفير آليات فعالة للتسويق بما يضمن عائدًا مجزيًا للمزارعين ويحفزهم على الاستمرار في زراعته، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إعادة إحياء القطن المصري عبر تشغيل مصانع الغزل والنسيج 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن جهود الدولة تستهدف إعادة إحياء القطن المصري عبر تشغيل مصانع الغزل والنسيج وزيادة حلقات التسويق والتجميع، مؤكدًا أن تخصيص مراكز التجميع بمختلف المراكز يسهل على المزارعين عمليات التوريد ويضمن استقرار السوق.

مراكز تجميع الأقطان مع بدء موسم التوريد

وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، مراكز تجميع الأقطان مع بدء موسم التوريد، شملت محلج أبوتيج التجاري ومركز تجميع "إكثار" بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، بحضور المهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شهاب الدين أحمد مدير إدارة حماية الأراضي، للاطمئنان على جاهزية المراكز وتوافر التسهيلات المقدمة للمزارعين.

محافظ أسيوط يفتتح موسم جني القطن ويوزع 22 مفرمة لتحويل المخلفات لعلف (صور)

محافظ أسيوط يتابع موسم جني القطن بالحقول

 

وكشف محافظ أسيوط أن إجمالي المساحة المزروعة بالقطن هذا الموسم بلغت نحو 3214 فدانًا، منها 1653 فدانًا من صنف "إكثار" و1561 فدانًا من صنف "تجاري"، مؤكدًا أهمية تذليل كافة العقبات أمام المزارعين والموردين لضمان سهولة التوريد وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية المستدامة القطن القطن المصري اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط محافظة اسيوط مصانع الغزل مصانع الغزل والنسيج وكيل وزارة الزراعة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوزع 100 حقيبة مدرسية ومستلزمات للأسر الأولى بالرعاية (صور)

محافظ أسيوط: التعاقد مع شركات متخصصة لجمع القمامة من الشوارع

محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمدرسة الوليدية الحديثة بتكلفة 17.2 مليون جنيه

الآلاف من مريدي الطرق الصوفية يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيوطي (صور)

جامعة أسيوط تنظم يوما توظيفيا لإتاحة فرص عمل لطلاب كلية التجارة

محافظة أسيوط تدشن مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع الأوقاف الأحد

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" بإدارة حي غرب (صور)

محافظ أسيوط يفتتح مدرسة نوال يؤانس بمنفلوط (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025، الرابط الرسمي

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

جوارديولا: هذا اللاعب مثل رونالدو وميسي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح: هذا ما يجعله لاعبا عظيما

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

أمن القاهرة يكشف حقيقة خطف طفل وتخديره داخل سيارة نقل بالمقطم

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة البنزين والسولار في 7 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمر إلهي واجب العمل به، عظمة واستحباب الصلاة على النبي يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads