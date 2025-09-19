طريقة عمل الناجتس في البيت، صحي وآمن في لانش بوكس المدرسة

طريقة عمل الناجتس، الناجتس من الوجبات المفضلة لدى الأطفال والكبار، وغالبًا ما يستخدم في إعداد ساندويتشات المدرسة كخيار سريع وشهي.

وطريقة عمل الناجتس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، بينما الناجتس الجاهز يحتوي على مواد حافظة أو نسب عالية من الدهون والصوديوم، لذا يفضل تحضيره في المنزل بمكونات طازجة لضمان الجودة والقيمة الغذائية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الناجتس.

مكونات عمل الناجتس:-

500 جرام صدور دجاج مخلية من الجلد والعظم

بيضة كبيرة

نصف كوب بقسماط

نصف كوب دقيق أبيض

نصف كوب لبن أو زبادي يستخدم للتتبيل ويجعل الدجاج طريًّا

فص ثوم مفروم ناعم اختياري

ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بابريكا لإضافة لون ونكهة

رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

زيت نباتي للقلي أو رذاذ زيت للخبز الصحي

طريقة عمل الناجتس

طريقة عمل الناجتس:

اغسلي صدور الدجاج جيدا وصفيها من الماء.

قطعيها مكعبات صغيرة ليسهل فرمها أو ضربها في محضر الطعام حتى تصبح عجينة ناعمة.

في وعاء، اخلطي الدجاج المفروم مع اللبن أو الزبادي، والثوم المفروم، والبصل والثوم البودر، والبابريكا، ورشة ملح وفلفل.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل ليتشرب النكهات.

بعد التتبيل، شكلي المزيج على هيئة أقراص صغيرة أو أصابع حسب الرغبة، مع مراعاة أن تكون متساوية الحجم لتستوي جميعها بالتساوي.

حضري 3 أطباق، الأول به دقيق، والثاني به بيضة مخفوقة مع رشة ملح، والثالث به بقسماط.

غمسي كل قطعة دجاج أولا في الدقيق، ثم في البيض، وأخيرا في البقسماط حتى تغطى بالكامل.

للقلي، سخني زيت غزير على نار متوسطة، واقلي القطع حتى تكتسب لون ذهبي، ثم ضعيها على ورق مطبخ لتصفيتها من الزيت.

للخبز الصحي، ضعي القطع في صينية مدهونة أو مغطاة بورق زبدة، ورشي القليل من الزيت على الوجه، ثم أدخليها فرنًا ساخنًا على 200 درجة مئوية لمدة 15–20 دقيقة مع تقليبها في المنتصف حتى تحمر من الجانبين.

للتقديم في ساندويتشات المدرسة، ضعي قطعتين من الناجتس داخل رغيف صغير أو توست، أضيفي شريحة جبن، وخيار وطماطم مقطعة رفيع.

أو ساندويتش ناجتس مع صوص الزبادي، حيث حضري صوص من زبادي قليل الدسم مع عصير ليمون ورشة ملح، وادهني به الخبز قبل وضع الناجتس.

لفي قطع الناجتس مع خس طازج في تورتيلا أو عيش شامي، ويمكن إضافة قليل من المايونيز أو صوص العسل والخردل.

لنجاح الوصفة، يفضل فرم الدجاج جيدا حتى تحصلي على قوام متماسك يسهل تشكيله.

عند الخبز، يمكنك رش القليل من الزيت على البقسماط ليعطي لونًا ذهبي شهيًا.

لتحضير كمية أكبر، يمكن تجميد القطع بعد تغليفها بالبقسماط، ثم طهيها لاحقا دون إذابتها.

اختاري بقسماط خشن أو مضاف إليه أعشاب مجففة لإضفاء نكهة مميزة.

القيمة الغذائية للناجتس البيتى

يعد الناجتس البيتي مصدر ممتاز للبروتين من الدجاج، مما يساعد على نمو وبناء العضلات لدى الأطفال.

باستخدام طريقة الخبز بدلا من القلي، تقل نسبة الدهون، ما يجعله خيار صحي أكثر.

إضافة الخضار أو الصوصات الصحية في الساندويتشات يزيد من القيمة الغذائية للوجبة.

