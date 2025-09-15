طريقة عمل الهوت دوج فى البيت، لساندويتشات المدرسة

طريقة عمل الهوت دوج، الهوت دوج أو مايعرف بالنقانق من الوجبات السهلة والسريعة التي يحبها الأطفال والكبار، وهو خيار مثالي لساندويتشات المدرسة إذا أعد بطريقة صحية ونظيفة في المنزل.

وطريقة عمل الهوت دوج، بسيطة وغير مكلفة رغم أنها تحتاج ضبط الخطوات جيدا حتى تكون الوصفة ناجحة، وبتحضير الهوت دوج فى المنزل، ستضمنين جودة المكونات وخلوه من المواد الحافظة الزائدة، كما يمكنك التحكم في نسبة الملح والدهون بما يناسب أسرتك وأطفالك.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الهوت دوج.

مكونات عمل الهوت دوج:

نصف كيلو لحم مفروم يمكن استخدام لحم بقري أو خليط بقري ودجاج بنسبة 70% لحم و30% دجاج

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا لإضفاء لون ونكهة شهية

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب اختياري

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي أو زيت زيتون

ملعقتان كبيرتان نشا ذرة لتماسك العجينة

ملعقة كبيرة صلصة صويا أو ورشستر صوص اختياري لإضافة نكهة لذيذة

أغلفة سيلوفان للطهي أو أكياس حرارية خاصة بالطعام للف الهوت دوج أثناء التسوية

يمكن استبدال اللحم بصدور الدجاج المفرومة لعمل نسخة خفيفة

طريقة عمل الهوت دوج، فيتو

طريقة عمل الهوت دوج:

ضعي اللحم المفروم في الكبة أو محضرة الطعام، وأضيفي الملح، الفلفل، الثوم والبصل البودر، والبابريكا، وجوزة الطيب، والنشا، والزيت.

اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

قسمي العجينة إلى أجزاء متساوية، ثم شكلي كل جزء على هيئة أصابع أسطوانية طولية.

لفي كل إصبع في ورق سيلوفان خاص بالطعام، مع غلق الأطراف جيدا حتى تحتفظ بالشكل أثناء الطهي.

ضعي الأصابع الملفوفة في قدر البخار أو مصفاة فوق ماء يغلي.

اتركيها تطهى على البخار لمدة 20–25 دقيقة حتى تنضج تماما.

بعد النضج، أزيلي الأغلفة، ثم حمري أصابع الهوت دوج في مقلاة غير لاصقة مع نقطة زيت خفيفة لتحصلي على لون ذهبي شهي.

لنجاح الهوت دوج، تأكدي من طحن اللحم جيدا حتى يصبح القوام ناعم ومتجانس، فذلك يساعد في الحصول على هوت دوج طري.

إذا أردت نسخة أقل دسم، استبدلي نصف كمية اللحم بالدجاج، أو أعديه بالكامل من صدور الدجاج.

يمكن إضافة نصف كوب خضار مبشور جزر، وكوسة داخل الخليط لزيادة القيمة الغذائية دون أن يلاحظها الأطفال.

لحفظ الهوت دوج، بعد التسوية والتبريد، ضعي الأصابع في أكياس محكمة وأدخليها الفريزر، وتسخن لاحقا على البخار أو في الميكروويف.

يقدم الهوت دوج فى ساندويتشات المدرسة كما هو أو بجانب الجبن والخضروات، ويمكن تشويحه فى السمن مع البصل والخضروات وعمل ساندويتشات منه، وأيضا يمكن عمل ساندويتشات مع الكاتشب والمايونيز.

