رسميا، نجل الأسطورة زيدان يختار تمثيل منتخب الجزائر بدلا من فرنسا

زيدان
زيدان

أعلنت منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية للاعبين، موافقتها على طلب لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة الإسباني، بتمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، بدلا من منتخب فرنسا الذي لعب له في الفئات العمرية.

ويعد لوكا، البالغ من العمر 27 عامًا، نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، وقد سبق له أن مثل منتخب فرنسا للشباب وتوج ببطولة كأس أمم أوروبا تحت 17 عامًا عام 2015.

ويلعب لوكا زيدان حاليا في صفوف غرناطة بدوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث شارك هذا الموسم في 4 مباريات، استقبل خلالها 10 أهداف، دون أن يخرج بشباك نظيفة.

مسيرة لوكا زيدان

وبدأ الحارس الجزائري الجديد مسيرته الكروية في أكاديمية ريال مدريد، قبل أن يتدرج حتى وصل للفريق الأول، وانتقل بعدها إلى راسينج سانتاندير على سبيل الإعارة في 2019، ثم رحل نهائيا إلى رايو فايكانو عام 2020، قبل أن يحط الرحال في إيبار ومنه إلى غرناطة في 2024 مقابل نصف مليون يورو.

وخلال مشواره مع ريال مدريد، توج لوكا زيدان بعدة بطولات بارزة أبرزها دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، والسوبر الإسباني.

لوكا زيدان غرناطة غرناطة الإسباني منتخب فرنسا منتخب الجزائر ريال مدريد

