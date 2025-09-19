دجلة يقفز للمركز الثالث في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

واصل فريق وادي دجلة، انتصاراته بالفوز على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

وكان وادي دجلة سجل هدفا في الشوط الأول، لكن تم إلغاؤه بسبب وجود خطأ على لاعب الغزلان.

ونجح فرانك بولي هدف الفوز لصالح وادي دجلة في الدقيقة 86.

تشكيل وادي دجلة ضد طلائع الجيش

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي: عمرو حسام - أحمد أيمن - سيف تقى - كمال أبو الفتوح - أحمد دحروج - أحمد سكولز - إبراهيم البهنسي - عبد العاطي - محمود دياسطي - يوسف ويا - أحمد فاروق.

تشكيل طلائع الجيش ضد وادي دجلة

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: عمرو طارق - محمد فتح الله جمعة - حسام السويسي - علي حمدي - محمد شعبان - غيث المدادحة - حامد الجابري - مصطفى الخواجة - خالد عوض - أحمد علاء - إسماعيل أوجورو.

ترتيب وادي دجلة وطلائع الجيش في الدوري

وبتلك النتيجة يحتل وادي دجلة المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 13 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

