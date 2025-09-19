الجمعة 19 سبتمبر 2025
عمومية الأهلي، غلق باب التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أغلق منذ قليل باب التصويت في عمومية النادي الأهلي، التي تم عقدها اليوم الجمعة بشأن تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وكانت عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي انطلقت في التاسعة صباحا، وحرص عدد كبير من نجوم الأهلي على التصويت قبل أن تغلق في السابعة مساء.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بتسجيل 5 آلاف عضو.

