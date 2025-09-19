الجمعة 19 سبتمبر 2025
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

وادي دجلة
وادي دجلة

تعادل وادي دجلة، مع نظيره طلائع الجيش، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

وكان وادي دجلة سجل هدفا لكن تم إلغاؤه من جانب حكم اللقاء بسبب وجود خطأ على لاعب الغزلان. 

تشكيل وادي دجلة ضد طلائع الجيش

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي: عمرو حسام - أحمد أيمن - سيف تقى - كمال أبو الفتوح - أحمد دحروج - أحمد سكولز - إبراهيم البهنسي - عبد العاطي - محمود دياسطي - يوسف ويا - أحمد فاروق.

تشكيل طلائع الجيش ضد وادي دجلة 

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: عمرو طارق - محمد فتح الله جمعة - حسام السويسي - علي حمدي - محمد شعبان - غيث المدادحة - حامد الجابري - مصطفى الخواجة - خالد عوض - أحمد علاء - إسماعيل أوجورو.

ترتيب وادي دجلة وطلائع الجيش في الدوري 

ويحتل وادي دجلة المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

