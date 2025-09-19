وزير الشباب والرياضة يتفقد ستاد القاهرة استعدادا لاستضافة مباريات الدوري الممتاز

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية داخل ستاد القاهرة الدولي، وذلك قبل استئناف استضافة مباريات الدوري المصري الممتاز على الملعب.

وأكد وزير الرياضة أن الجولة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة جاهزية المنشات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها ستاد القاهرة، باعتباره واحدا من أبرز الصروح الرياضية في مصر وإفريقيا، والقادر على استضافة مختلف البطولات المحلية والدولية.

وأشار صبحي إلى أن الهدف هو تهيئة بيئة رياضية متكاملة تواكب طموحات الجماهير والأندية والمنتخبات الوطنية، بما يعكس الصورة الحقيقية للرياضة المصرية ويرفع اسم مصر في كافة المحافل، متطلعًا لأن يكون الموسم الكروي الحالي والمواسم المقبلة ناجحة وجاذبة للجماهير.

كما وجه الوزير الشكر للإدارة التنفيذية لاستاد القاهرة على جهودها في تجهيز الملعب من حيث أرضية الملعب والبنية التحتية والخدمات المقدمة للجماهير، مؤكدًا أن العمل المتواصل يساهم في تجاوز أي عقبات وضمان الجاهزية الكاملة للاستضافة.

وكانت هيئة ستاد القاهرة قد قررت في وقت سابق إغلاق الملعب بشكل مؤقت، بعد شكاوى الأندية من سوء الأرضية.

