المصري ينتظر الفائز، تعادل ولايتا ديتشا والاتحاد الليبي في مباراة الذهاب بالكونفدرالية

انتهت مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبي والاتحاد الليبي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الـ64 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأقيمت المباراة على ملعب الفريق الإثيوبي، حيث فشل الطرفان في هز الشباك على مدار90 دقيقة، ليؤجل الحسم إلى مواجهة الإياب في ليبيا.

موعد مباراة الإياب بين الفريقين

ومن المقرر أن يستضيف الاتحاد الليبي فريق ولايتا ديتشا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 سبتمبر، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور الـ32 من البطولة.

مواجهة مرتقبة مع المصري

ويواجه الفائز في هذه المواجهة فريق المصري البورسعيدي، الذي ينتظر منافسه في الدور المقبل، بعدما أعفاه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من المشاركة في الدور التمهيدي.

