تشكيل وادي دجلة لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

أعلن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة ضد طلائع الجيش

موعد مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على ملعب ستاد السلام، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ترتيب وادي دجلة وطلائع الجيش في الدوري

ويحتل وادي دجلة المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.