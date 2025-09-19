الجمعة 19 سبتمبر 2025
تشكيل وادي دجلة لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

وادي دجلة
وادي دجلة

أعلن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة ضد طلائع الجيش

موعد مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على ملعب ستاد السلام، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ترتيب وادي دجلة وطلائع الجيش في الدوري 

ويحتل وادي دجلة المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

