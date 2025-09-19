الجمعة 19 سبتمبر 2025
رئيس اتحاد الكرة السابق يدلي بصوته في عمومية الأهلي

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أدلى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بصوته فى عمومية النادي الأهلي التي انطلقت صباح اليوم.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي برقم تجاوز الـ 5 آلاف عضو.

الأهلي يضع خطة طبية متكاملة استعدادا للجمعية العمومية الجمعة

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت عن تجهيز خطة طبية شاملة لضمان سلامة أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في اجتماع الجمعية العمومية الخاص، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.   

وتتضمن الخطة الطبية تجهيز عيادات طوارئ داخل مقار اللجان مزودة بكامل الإمكانات لمتابعة الحالة الصحية للأعضاء بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء اليوم.    

