إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة جراء انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، بوصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

حادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بوصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من أحمد صقر عبد الهادي صقر 55 عاما من شبرا الخيمة قليوبية مصاب بجرح قطعي 15سم بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، ولمياء سعد سيد أحمد 47 عاما من شبرا الخيمة مصابة بكدمة بالرأس وجرح قطعي بالقدم اليمنى 10سم، ومنة أحمد صقر 18عاما مصابة يكدمة بالذراع الايسر، وزياد أحمد صقر عبدالهادي 15 عاما مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.