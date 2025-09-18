جامعة الإسماعيلية الأهلية تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية طلاب الجامعة بالعام الدراسي الجديد.

الانتهاء من إعداد الجداول

وأكد رئيس الجامعة الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، مشيرًا إلى أن زيادة الإقبال هذا العام يعكس كفاءة الجامعة والتزامها بتقديم برامج تعليمية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل.

جانب من الاجتماع، فيتو

وأكد أن الجداول الدراسية أُعدت بمرونة تتيح انتظام العملية التعليمية.

تشديدات على الحضور

وشدد على ضرورة التزام الطلاب بالحضور ومواعيد المحاضرات، والالتزام بالزي الجامعي وقواعد الانضباط داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والذي عقد بمقر جامعة قناة السويس، بحضور الدكتور ناصر مندور، وبإشراف عام من الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، وبمشاركة منسقي الكليات ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

استعراض الخطة الزمنية للعام الجامعي

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور عادل حسن الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي الجديد 2025-2026، والتي تبدأ بفصلها الدراسي الأول يوم 20 سبتمبر، وتستمر حتى 1 يناير 2026، على أن تُعقد الامتحانات النهائية ابتداءً من 3 يناير وحتى 22 يناير، تعقبها إجازة نصف العام من 24 يناير وحتى 5 فبراير. ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 6 فبراير، وتستمر الدراسة حتى 30 مايو، على أن تعقد الامتحانات النهائية من 1 يونيو وحتى 25 يونيو، ثم تبدأ إجازة نهاية العام يوم 27 يونيو.

كما أوضح "عادل حسن" أن الخطة الدراسية راعت مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية للأخوة المسيحيين والمسلمين.

وأشار الدكتور عادل حسن إلى أن الجامعة في عامها الرابع حققت سمعة أكاديمية متميزة لتنوع البرامج المقدمة ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن على المنسقين والمرشدين الأكاديميين التواجد بشكل مستمر مع الطلاب الجدد والقدامى، وخاصة المتعثرين، لتوضيح الخطة الدراسية بشكل تفصيلي وأسبوعي، بما يسهل عملية المتابعة والتقييم.

كما ناقش المجلس برامج الاستقبال التي تنظمها الكليات للطلاب الجدد، ودور اتحاد الطلاب وأسرة "طلاب من أجل مصر" في هذه الفعاليات، مؤكدًا أهمية حفلات الاستقبال كفرصة لتعريف الطلاب بالحياة الجامعية وتكريم المتفوقين من أوائل الكليات.

وتضمنت الجلسة أيضًا مناقشة مجموعة من التعليمات الهامة للطلاب، أبرزها الالتزام بالضوابط الخاصة بالمظهر العام والزي الجامعي، وعدم السماح بمظاهر غير لائقة كالأوشام أو قصات الشعر المخالفة للأعراف أو الملابس غير المناسبة داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن الالتزام بارتداء البالطو الأبيض في الكليات الطبية داخل المعامل والأقسام الداخلية والعيادات.

كما شددت إدارة الجامعة على ضرورة حمل بطاقة الرقم القومي والبطاقة الجامعية (كارنيه الطالب) أثناء التواجد داخل الحرم الجامعي أو خلال التنقل بين مقري جامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى جانب الالتزام بمواعيد الأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب، والمحافظة على نظافة مرافق الجامعة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية التزام الطلاب بعدم نشر أي محتوى مسيء للجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن مثل هذه الأفعال تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وذلك في إطار حرص الجامعة على صون مكانتها الأكاديمية وضمان سير العملية التعليمية في أجواء يسودها الانضباط والالتزام.

وأكد الدكتور عادل حسن أن مجلس الشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سيعقد اجتماعاته بصفة شهرية لمناقشة كافة مستجدات العملية التعليمية ومتابعة انتظامها وفق الخطة المعتمدة.

