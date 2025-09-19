الجمعة 19 سبتمبر 2025
أمين عام مؤتمر القلب بالفيوم: جهاز الأشعة المقطعية بالصبغة نقلة نوعية لصالح مرضى القلب

مؤتمر القلب السابع
مؤتمر القلب السابع بالفيوم، فيتو

قال أمين عام مؤتمر الفيوم السابع للقلب،  الدكتور أحمد رمضان،  إن جهاز الأشعة المقطعية بالصبغة، الذي تم تزويد مستشفي الفيوم العام به يعد نقلة نوعية كبيرة لصالح مرضى القلب، واستكمالا لوحدة فحوصات القلب، ويستخدم لفحص وتشخيص أمراض الشرايين التاجية والعيوب الخلقية للقلب التي كانت تمثل عبئا كبيرا علي المرضى وأسرهم بالسفر إلى القاهرة.

 تشغيل الجهاز  للأطباء

‎أضاف، إن المؤتمر بدأ بشرح طرق تشغيل الجهاز  للأطباء الجدد، للحصول على اعلى دقة، ويتميز الجهاز الجديد   بسرعات عالية ولم يكن متاحًا فى السابق، ويأتى فى إطار جهود الدولة بدعم المستشفيات المركزية بأحدث التجهزات الطبية، وهو بديل عن القسطرة التشخيصية، ويقدم خدمات كبيرة لمرضى القلب واضطراب ضربات القلب، وقصور الشريان التاجى، وبدأ اطباء مستشفى الفيوم العام، فى استخدامه، وشهدت قاعة الاجتماعات الكبرى بمستشفى التامين الصحى، محاضرات وورش عمل عملية لكبار الاطباء، وناقش المؤتمر على مدار أيامه الثلاث اسباب وطرق الوقاية من التوقف المفاجئ فى القلب والسكتة القلبية لصغار السن وطرق التشخيص، بالإضافة إلى محاضرات لأطقم التمريض فى المستشفيات للقسطرة العلاجية.

علاج الصمامات بدون تدخل جراحي محاضرات بالمؤتمر السابع للقلب بالفيوم

استعدادات المرحلتين الابتدائية والإعدادية لبدء العام الدراسي الجديد بالفيوم

يذكر أن  مؤتمر القلب السابع بالفيوم قد بدأ أعماله، الاربعاء بمستشفى الفيوم العام ومستشفى التأمين الصحى بمدينة الفيوم، بتدريب عدد كبير من الأطباء الجدد على أحدث جهاز جديد من نوعه بالمحافظة، للأشعة المقطعية بالصبغة علي شرايين القلب.

