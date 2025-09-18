جامعة الفيوم تكرم 130 من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين لتفوقهم الدراسي

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة نظمت احتفالا لتكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين، بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالتعاون، واللجنة الاجتماعية بنادي أعضاء هيئة التدريس واللجنة الرياضية واللجنة النقابية للعاملين بالجامعة، اليوم الخميس بقاعة الاحتفالات الكبرى.

تقليد سنوي لجامعة الفيوم

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن تكريم المتفوقين من أبناء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تقليد جامعي تحرص الجامعة على تنظيمه بشكل دوري تشجيعا للأبناء على تحقيق المزيد من التفوق، لإعلاء قيمة العلم بوصفه الوسيلة الأبرز في تقدم المجتمعات، ودعا أولياء الأمور بمنح الفرصة الكافية لأبنائهم لاختيار مسارهم الدراسي المناسب لهم.

وقال الدكتور أحمد عبد المقتدر، رئيس قسم الأطفال بكلية الطب نيابة عن أولياء أمور المكرمين، أن اليوم هو يوم حصد الثمار وتكليل الجهود التي بذلت على مدار سنوات بجد وإخلاص، ويتطلب تحقيق النجاح الاستمرار في العمل بشكل جاد.

يذكر أنه تم تكريم 130 من المتفوقين بمراحل البكالوريوس والليسانس بالإضافة للمرحلتين الثانوية والإعدادية، كما تم تكريم عددا من القائمين على تنظيم الاحتفالية، وعلى هامش الحفل قدم كورال جامعة الفيوم فقرة فنية مميزة.

