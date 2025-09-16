الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظات

استعدادات المرحلتين الابتدائية والإعدادية لبدء العام الدراسي الجديد بالفيوم

اجتماع، فيتو
اجتماع، فيتو

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع رؤساء أقسام التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026.

تكليفات رؤساء أقسام التعليم الابتدائي

وكلف مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رؤساء أقسام التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية، بمراجعة قوائم الفصول الدراسية، وإعلان الجداول الدراسية بكل دقة، والمتابعة اليومية لاستعدادات المدارس، والتأكيد على نظافة المدرسة ودورات المياه والفصول الدراسية.

مراحل بدء العام الدراسي الجديد

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الدراسة تنتظم تدريجيا في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، علي النحو التالي، السبت 20 سبتمبر ينتظم في الدراسة، KG1 والصف الأول الابتدائي،   والصف الأول الإعدادي، والأحد 21 سبتمبر، KG2  والصف الثاني الابتدائي، والصف الثاني الاعدادي، والإثنين 22 سبتمبر، ينتظم طلاب الصف الثالث الابتدائي والثالث الاعدادي، والثلاثاء 23 سبتمبر ينتظم طلاب الصف الرابع الابتدائي، والأربعاء 24 سبتمبر، الصف الخامس الابتدائي، والخميس 25 سبتمبر، الصف السادس الابتدائي، علي يبدأ الأسبوع الثاني من الدراسة وتكون قد اكتملت جميع الصفوف.

 

تعليم الفيوم تكرم 123 طالبا فازوا في مسابقات الموهوبين

مدير تعليم الفيوم يعقد اجتماعا للتأكد من جاهزية المدارس للبكالوريا المصرية

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على المتابعة الميدانية المستمرة لجميع المدارس لضمان انطلاقة متميزة ومنضبطة العام الدراسي الجديد.

