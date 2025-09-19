الجمعة 19 سبتمبر 2025
رئيس هيئة الرعاية الصحية: صادراتنا الدوائية تجاوزت 3 مليارات دولار لـ147 دولة

جانب من اللقاء،فيتو
 أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر نجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصناعات الدوائية، وبلغت قيمة الصادرات الدوائية أكثر من 3 مليارات دولار لتصل إلى 147 دولة حول العالم.

 جاء ذلك خلال مشاركته  فى  فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر إيجي هيلث الدولي، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر ويستمر حتي السبت المقبل،بمشاركة 350 شركة محلية وأجنبية من مختلف دول العالم، بحضور  جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعات الدوائية، الأجهزة الطبية، والمستلزمات الصحية، وعدد من المسؤولين وممثلي الهيئات الصحية

 

 

ودعا السبكي إلى إنشاء "شبكة عربية للرعاية الصحية" لتعزيز التكامل الإقليمي، قائلًا: "نحتاج إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، وحماية الأمن القومي الصحي العربي، وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار".

وأكد السبكي أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة الدوائية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، قائلًا: "هذه الإنجازات تعزز الأمن القومي الصحي المصري في ظل التحديات العالمية، وتضع مصر على الخريطة الدولية كمركز إقليمي للصناعات الدوائية".

مصر نجحت في توطين صناعة الدواء وتعزيز مكانتها الإقليمية

 

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس مؤتمر ومعرض ايجي هيلث، أن مصر نجحت في توطين صناعة الدواء وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للرعاية الصحية، مشيدًا بالنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المنظومة الصحية المصرية.

 

وأوضح خميس أهمية  توطين صناعة الدواء في مصر ووضعها على الخريطة الصحية العالمية والعربية بشكل دائم، وقد تحقق الكثير من هذه الطموحات".

وأضاف خميس ان التطور في المنظومة الصحية المصرية يلاحظه القاصي والداني، وهذه ليست دعاية بل هي حقائق ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلي دور هيئات الرعاية الصحية والرقابة والاعتماد والشراء الموحد،والتكامل القائم بينها.

 

 

 

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

