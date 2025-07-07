محافظ أسوان ورئيس هيئة الرعاية الصحية يناقشان تفاصيل تشغيل منظومة "التأمين الشامل" (صور)

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تفاصيل المنظومة الجديدة، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة، يأتى ذلك فى ضوء التشغيل الرسمى للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بداية من يوليو الجارى.

التنسيق لإدارج مستشفيات جديدة

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره بإسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الهدية المتمثلة فى المنظومة الجديدة التى تعتبر بمثابة أبرز الإنجازات الكبرى وغير المسبوقة التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة من خلال إدراج أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى شهدت الارتقاء بالصروح الطبية باستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه، والتنسيق لإدراج مستشفيات جديدة للمنظومة مثل مستشفى أسوان العسكرى فى ظل متابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

أكد أنه يتم الوقوف الميدانى على أسلوب وآلية تشغيل المنظومة الجديدة، ويتم التدخل الفورى مع المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وتقديم كامل الدعم لتحقيق كافة مقومات النجاح، وسوف يلمس المواطن الأسوانى تقدم ملحوظ فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية ووفقًا للمعايير الدولية، وخاصة فى ظل الجهود المبذولة من الـ 3 هيئات المسئولة عن تطبيق المنظومة وهى الرعاية الصحية، والاعتماد والرقابة الصحية، والتأمين الشامل.

فيما أوضح الدكتور أحمد السبكى أن ما تحقق من جاهزية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة أسوان يعكس حجم الإستعداد الكبير لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة لأبناء المحافظة.

أشار إلى أنه تم تشغيل 8 مستشفيات، وجار التجهيز للتشغيل التجريبى لمستشفى السباعية، وهو الذى يتوازى مع قرب تشغيل مستشفى نصر النوبة المركزى خلال شهرين، إلى جانب 91 مركزًا ووحدة لطب الأسرة.

وأضاف رئيس الهيئة بأن المستهدف الوصول إلى 112 منشأة صحية 11 مستشفى و112 مركز ووحدة طب أسرة، مع إستكمال مراحل التشغيل، وهذه المنشآت يتم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الفنية الدولية لضمان تقديم 22 خدمة صحية، ونستمر فى استحداث خدمات أخرى، والتطوير فى البنية التحتية حيث تقدم الوحدات الصحية تقديم 70 % أو 80 % من الخدمات للمواطنين، ويتم الإحالة للحالات الطارئة للمستشفيات.

أوضح أنه تم بالتوازى الاهتمام بالقوى البشرية، ويتم الحوكمة الداخلية لرفع مستوى الأداء والكفاءة حيث تم الانتقال السلسل لكافة الوظائف لبناء منظومة صحية تأمينية، مع توفير الأدوية والعلاج، ويتم تدريجيًا فى بما يجسد إرادة الدولة لحصول المواطن على أفضل رعاية صحية دون أعباء مالية، ويضع صحة الإنسان فى قلب التنمية، وخاصة فى محافظات الصعيد.

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