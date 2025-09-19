الجمعة 19 سبتمبر 2025
شكاوى ضد مدرسة بالقليوبية تجمع مبالغ مالية دون وجه حق والتعليم تتدخل

مصطفى عبده وكيل وزارة
مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية،فيتو

تقدم عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الثانوية التجارية بشبرا الخيمة القليوبية، بشكاوى ضد بعض المسؤولين بالمدرسة، يتهمونهم فيها بجمع مبالغ مالية من الطلاب نظير تسجيل استمارات القيد على السيستم دون وجه حق.

القليوبية تستعد لاستقبال مليون و373 ألفا و871 طالبا خلال العام الدراسي الجديد

إجراءات رادعة حماية للنظافة العامة، محافظ القليوبية: مصادرة سيارات القمامة المكشوفة

شكاوى من جمع مبالغ مالية بمدرسة بالقليوبية دون وجه حق والتعليم تحقق

وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتحويل الموضوع إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على رفض الوزارة لأي ممارسات تمثل أعباء إضافية على أولياء الأمور أو الطلاب.

