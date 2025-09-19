شكاوى ضد مدرسة بالقليوبية تجمع مبالغ مالية دون وجه حق والتعليم تتدخل

تقدم عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الثانوية التجارية بشبرا الخيمة القليوبية، بشكاوى ضد بعض المسؤولين بالمدرسة، يتهمونهم فيها بجمع مبالغ مالية من الطلاب نظير تسجيل استمارات القيد على السيستم دون وجه حق.

شكاوى من جمع مبالغ مالية بمدرسة بالقليوبية دون وجه حق والتعليم تحقق

وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتحويل الموضوع إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على رفض الوزارة لأي ممارسات تمثل أعباء إضافية على أولياء الأمور أو الطلاب.

