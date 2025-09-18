دون وقوع إصابات، خروج قطار عن القضبان بشبين القناطر

خرج قطار عن القضبان داخل محطة شبين القناطر، ما أسفر عن انحراف عربيتين فقط، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وأفادت مصادر بمحافظة القليوبية، بأن عربة من قطار شبين القناطر المتجه إلى محطة المرج خرجت عن القضبان مساء اليوم داخل محطة شبين القناطر.

وأكدت المصادر أنه تم التدخل الفوري ورفع العربة، دون تسجيل أي إصابات، إذ كان القطار خاليًا من الركاب وقت الحادث.

وأضافت أن الحادث اقتصر على عربة واحدة فقط، وتمت السيطرة عليه سريعًا، مشيرة إلى أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر.



