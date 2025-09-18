الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دون وقوع إصابات، خروج قطار عن القضبان بشبين القناطر

خروج عربة قطار شبين
خروج عربة قطار شبين القناطر، فيتو

خرج قطار عن القضبان داخل محطة شبين القناطر، ما أسفر عن انحراف عربيتين فقط، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

 

وأفادت مصادر بمحافظة القليوبية، بأن عربة من قطار شبين القناطر المتجه إلى محطة المرج خرجت عن القضبان مساء اليوم داخل محطة شبين القناطر.

القليوبية تستعد لاستقبال مليون و373 ألفا و871 طالبا خلال العام الدراسي الجديد

السيطرة على حريق شقة سكنية ببنها في القليوبية

وأكدت المصادر أنه تم التدخل الفوري ورفع العربة، دون تسجيل أي إصابات، إذ كان القطار خاليًا من الركاب وقت الحادث.

وأضافت أن الحادث اقتصر على عربة واحدة فقط، وتمت السيطرة عليه سريعًا، مشيرة إلى أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية القليوبية اخبار القليوبية

مواد متعلقة

القليوبية تستعد لاستقبال مليون و373 ألفا و871 طالبا خلال العام الدراسي الجديد

السيطرة على حريق شقة سكنية ببنها في القليوبية

تأجيل محاكمة جزار وأولاده بقتل شخص في القليوبية

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الاتحاد

كلوب بروج يكتسح موناكو برباعية في دوري أبطال أوروبا

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

ليفركوزن يخطف تعادلا قاتلا من كوبنهاجن 2/2 في دوري أبطال أوروبا

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

بالأحاديث، هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنته؟

ما حكم بيع الآثار التي وجدتها في منزلي؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads