الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح منشآت صحية جديدة لدعم خدمات التأمين الصحي

افتتاح منشات جديدة
افتتاح منشات جديدة للتامين الصحي بالقليوبية،فيتو

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم عددًا من المشروعات الصحية الجديدة التابعة لهيئة التأمين الصحي، بحضور الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ورئيس مجلس ومدينة القناطر الخيرية، ورئيس حي غرب شبرا الخيمة. 

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار توجه الدولة نحو توفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين.

محافظ القليوبية: إنشاء حرم آمن لأي مدرسة ليس بها فناء

مدارس القليوبية تتزين بعلم مصر استعدادًا للعام الدراسي الجديد (صور)

ففي مدينة القناطر الخيرية، افتتح محافظ القليوبية العيادة الشاملة الجديدة بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث تم نقل جميع التخصصات من المبنى القديم إلى هذا الصرح الطبي، مع استحداث تخصصي الرمد والأسنان لأول مرة لخدمة أهالي المنطقة. 

وتضم العيادة تخصصات متعددة منها: العظام، الباطنة، الممارس العام، الأنف والأذن، الأطفال، النفسية، العصبية، والصدرية، بالإضافة إلى صيدلية متكاملة، ومعمل تحاليل طبية، ومخزن للأدوية. 

وتستقبل العيادة نحو 500 منتفع يوميًا، وقد تم تطويرها بمشاركة مجتمعية فعالة من جمعية إنسان الخيرية بالقناطر الخيرية، بما يعكس أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في خدمة المواطن.

وفي مستشفى النيل بحي غرب شبرا الخيمة، افتتح المحافظ وحدة الغسيل الكلوي الجديدة التي تضم 14 سريرًا مجهزًا بالكامل، لتقديم رعاية متكاملة لمرضى الفشل الكلوي والمساهمة في تقليص قوائم الانتظار وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم.

 كما افتتح وحدة متخصصة لعلاج أورام الكبد تضم 10 أسرة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، ما يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة، ويوفر خدمة علاجية متخصصة لمرضى أورام الكبد دون الحاجة إلى السفر للمستشفيات المركزية بالقاهرة.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الافتتاحات تمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمحافظة، وتجسد التزام الدولة بتعزيز خدمات التأمين الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية وفق أحدث المعايير العالمية.

 وأضاف أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة لتقديم خدمات طبية لائقة تليق بالمواطن المصري وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حي غرب شبرا الخيمة شبرا الخيمة محافظ القليوبية مدينة القناطر الخيرية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية

مواد متعلقة

محمد عبد الجليل يكتب: القمامة تحاصر محافظة القليوبية والمحافظ يجدد التعاقد مع شركة فاشلة! "نهضة مصر" تابعة للمقاولون العرب وعطية كان عضو مجلس إدارة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد خدمات نظافة طويلة الأمد

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي طوخ والقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يبحث مع رئيس هيئة تعليم الكبار آليات تنفيذ برامج محو الأمية

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

الشارقة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز على الغرافة 4-3 في دوري أبطال آسيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في الاقتراض لتجهيز البنات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمينة الفتوى: لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام صلاة المسافر (فيديو)

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر