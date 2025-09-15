محافظ القليوبية يفتتح منشآت صحية جديدة لدعم خدمات التأمين الصحي

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم عددًا من المشروعات الصحية الجديدة التابعة لهيئة التأمين الصحي، بحضور الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ورئيس مجلس ومدينة القناطر الخيرية، ورئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار توجه الدولة نحو توفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين.

ففي مدينة القناطر الخيرية، افتتح محافظ القليوبية العيادة الشاملة الجديدة بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث تم نقل جميع التخصصات من المبنى القديم إلى هذا الصرح الطبي، مع استحداث تخصصي الرمد والأسنان لأول مرة لخدمة أهالي المنطقة.

وتضم العيادة تخصصات متعددة منها: العظام، الباطنة، الممارس العام، الأنف والأذن، الأطفال، النفسية، العصبية، والصدرية، بالإضافة إلى صيدلية متكاملة، ومعمل تحاليل طبية، ومخزن للأدوية.

وتستقبل العيادة نحو 500 منتفع يوميًا، وقد تم تطويرها بمشاركة مجتمعية فعالة من جمعية إنسان الخيرية بالقناطر الخيرية، بما يعكس أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في خدمة المواطن.

وفي مستشفى النيل بحي غرب شبرا الخيمة، افتتح المحافظ وحدة الغسيل الكلوي الجديدة التي تضم 14 سريرًا مجهزًا بالكامل، لتقديم رعاية متكاملة لمرضى الفشل الكلوي والمساهمة في تقليص قوائم الانتظار وتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم.

كما افتتح وحدة متخصصة لعلاج أورام الكبد تضم 10 أسرة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، ما يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة، ويوفر خدمة علاجية متخصصة لمرضى أورام الكبد دون الحاجة إلى السفر للمستشفيات المركزية بالقاهرة.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه الافتتاحات تمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمحافظة، وتجسد التزام الدولة بتعزيز خدمات التأمين الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة لتقديم خدمات طبية لائقة تليق بالمواطن المصري وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية.

