الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية ببنها في القليوبية

حريق ببنها، فيتو
حريق ببنها، فيتو

شهدت منطقة المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من أربعة طوابق بشارع سليمان باشا.

 

txt

نشوب حريق أعلى سطح عقار سكني بوسط مدينة الأقصر

txt

التحقيقات: تسرب غاز وراء حريق مصنع في القطامية

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد باندلاع الحريق، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بثلاث سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها لبقية أجزاء العقار.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصرت الخسائر على التلفيات بالمكان محل الحريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية سيارات اطفاء محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية مدير الحماية المدنية مدينة بنها

مواد متعلقة

غياب أوشينج عن مباراة الإسماعيلي، واللاعب يبدأ التأهيل للعودة

محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية يوقعان بروتوكول لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية

مقتل 6 جنود إسرائيليين في غزة وعلى الحدود مع الأردن

محافظ الجيزة يستقبل مدير مديرية العمل الجديد

الأكثر قراءة

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

ثورة غضب على سرقة أخصائية ترميم لأسورة أثرية وصهرها، والمصريون: حاكموها بتهمة الغباء

عبد الله السعيد يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى الإسماعيلي

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

اللحظات الأخيرة لـ الأسورة الذهبية المسروقة من المتحف المصري قبل صهرها (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads