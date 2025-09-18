السيطرة على حريق شقة سكنية ببنها في القليوبية

شهدت منطقة المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من أربعة طوابق بشارع سليمان باشا.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد باندلاع الحريق، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بثلاث سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها لبقية أجزاء العقار.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصرت الخسائر على التلفيات بالمكان محل الحريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

