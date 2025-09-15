الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية: إنشاء حرم آمن لأي مدرسة ليس بها فناء

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع استعدادات العام الدراسي،فيتو

في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة، رافقه خلالها وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس مدينة بنها، ورئيس مدينة كفر شكر، ورئيس مدينة طوخ، ورئيس مدينة القناطر الخيرية.

محمد عبد الجليل يكتب: القمامة تحاصر محافظة القليوبية والمحافظ يجدد التعاقد مع شركة فاشلة! "نهضة مصر" تابعة للمقاولون العرب وعطية كان عضو مجلس إدارة

مدارس القليوبية تتزين بعلم مصر استعدادًا للعام الدراسي الجديد (صور)

محافظ القليوبية، إنشاء  حرم آمن للمدارس التي لا تحتوي على فناء 

شملت الجولة مدرسة العباس بن عبد المطلب الإعدادية بقرية ورورة – مركز بنها، ومدرسة برقطا الإعدادية المشتركة – مركز كفر شكر، ومدرسة قليوب الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد عمر مجدي الابتدائية بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة مشتهر الثانوية المشتركة – مركز طوخ، المقامة على مساحة 1300 متر وتضم 15 فصلًا بتكلفة 18 مليون جنيه.

وخلال الجولة، اطمأن محافظ القليوبية  على تواجد المعلمين داخل المدارس وتوافر الكتب الدراسية بالمخازن، مؤكدًا على ضرورة تسليمها للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة لضمان انتظام العملية التعليمية دون تأخير.

كما استجاب المحافظ لمطالب بعض المدارس بخصوص عدم وجود فناء للطلاب، حيث وجّه بإنشاء حرم آمن بمدرسة العباس بن عبد المطلب الإعدادية بقرية ورورة – مركز بنها، والتنسيق مع هيئة الري لإقامة فناء محاط بسياج خفيف بمدرسة برقطا الإعدادية المشتركة – مركز كفر شكر، بما يضمن سلامة الطلاب وممارسة الأنشطة.

كما أشاد المحافظ بجهود إحدى مديرات المدارس لحرصها على نظافة المدرسة وانضباطها الكامل استعدادًا للعام الجديد، وأثنى على المشتل الخاص بمدرسة قليوب الإعدادية بنات وما يحتويه من أشجار ونباتات زينة.

ووجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بتشكيل لجان عاجلة من كل إدارة تعليمية، لمراجعة جميع أعمال الصيانة في المدارس والتأكد من جاهزية الفصول والديسكات والتهوية والشبابيك ودورات المياه، على أن تُرفع تقارير مفصلة له شخصيًا.

وأكد المحافظ أن محافظة القليوبية حريصة على التوسع في إنشاء مدارس جديدة للقضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول، إلى جانب العمل على سد العجز في التخصصات المختلفة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة تحقق الجودة المطلوبة لأبنائنا الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناطر الخيرية رئيس مدينة بنها رئيس مدينة كفر شكر محافظة القليوبية محافظ القليوبية مدينة كفر شكر مدينة القناطر الخيرية

مواد متعلقة

محمد عبد الجليل يكتب: القمامة تحاصر محافظة القليوبية والمحافظ يجدد التعاقد مع شركة فاشلة! "نهضة مصر" تابعة للمقاولون العرب وعطية كان عضو مجلس إدارة

الإعدام شنقا لعاطل قتل زوجته طعنا في القليوبية

محافظ القليوبية يبحث مع رئيس هيئة تعليم الكبار آليات تنفيذ برامج محو الأمية

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

الشارقة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز على الغرافة 4-3 في دوري أبطال آسيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة

تصدع في اتفاقيات الإبراهيمية: مغادرة السفير البحريني لتل أبيب دون بديل

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في الاقتراض لتجهيز البنات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمينة الفتوى: لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام صلاة المسافر (فيديو)

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر