محافظ القليوبية: إنشاء حرم آمن لأي مدرسة ليس بها فناء

في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة، رافقه خلالها وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس مدينة بنها، ورئيس مدينة كفر شكر، ورئيس مدينة طوخ، ورئيس مدينة القناطر الخيرية.

محافظ القليوبية، إنشاء حرم آمن للمدارس التي لا تحتوي على فناء

شملت الجولة مدرسة العباس بن عبد المطلب الإعدادية بقرية ورورة – مركز بنها، ومدرسة برقطا الإعدادية المشتركة – مركز كفر شكر، ومدرسة قليوب الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد عمر مجدي الابتدائية بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة مشتهر الثانوية المشتركة – مركز طوخ، المقامة على مساحة 1300 متر وتضم 15 فصلًا بتكلفة 18 مليون جنيه.

وخلال الجولة، اطمأن محافظ القليوبية على تواجد المعلمين داخل المدارس وتوافر الكتب الدراسية بالمخازن، مؤكدًا على ضرورة تسليمها للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة لضمان انتظام العملية التعليمية دون تأخير.

كما استجاب المحافظ لمطالب بعض المدارس بخصوص عدم وجود فناء للطلاب، حيث وجّه بإنشاء حرم آمن بمدرسة العباس بن عبد المطلب الإعدادية بقرية ورورة – مركز بنها، والتنسيق مع هيئة الري لإقامة فناء محاط بسياج خفيف بمدرسة برقطا الإعدادية المشتركة – مركز كفر شكر، بما يضمن سلامة الطلاب وممارسة الأنشطة.

كما أشاد المحافظ بجهود إحدى مديرات المدارس لحرصها على نظافة المدرسة وانضباطها الكامل استعدادًا للعام الجديد، وأثنى على المشتل الخاص بمدرسة قليوب الإعدادية بنات وما يحتويه من أشجار ونباتات زينة.

ووجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بتشكيل لجان عاجلة من كل إدارة تعليمية، لمراجعة جميع أعمال الصيانة في المدارس والتأكد من جاهزية الفصول والديسكات والتهوية والشبابيك ودورات المياه، على أن تُرفع تقارير مفصلة له شخصيًا.

وأكد المحافظ أن محافظة القليوبية حريصة على التوسع في إنشاء مدارس جديدة للقضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول، إلى جانب العمل على سد العجز في التخصصات المختلفة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة تحقق الجودة المطلوبة لأبنائنا الطلاب.

