القليوبية تستعد لاستقبال مليون و373 ألفا و871 طالبا خلال العام الدراسي الجديد

 استعدت مدارس محافظة القليوبية لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة نحو 1,373,871 طالبًا وطالبة موزعين على المراحل التعليمية المختلفة منها رياض الأطفال: 45,946 طالبا، المرحلة الابتدائية: 659,680 طالبا  المرحلة الإعدادية: 398,805 طلاب. 

المرحلة الثانوية: 158,937 طالبا، التربية الفكرية: 98 طالبا بالتعليم الفني: 110,405 طلاب.

القليوبية تنتهي استعدادتها للعام الدراسي 

 وأعلن  مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب.

وأكد أن هذه الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لضمان انطلاقة قوية ومنضبطة للعام الدراسي الجديد.
 

