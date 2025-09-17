إجراءات رادعة حماية للنظافة العامة، محافظ القليوبية: مصادرة سيارات القمامة المكشوفة

شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على ضرورة التطبيق الصارم لقانون الإيجار الجديد، مع انعقاد اللجنة المسئولة بشكل أسبوعي لمتابعة التنفيذ وضمان حقوق جميع الأطراف.

محافظ القليوبية: مصادرة سيارات القمامة غير الملتزمة

كما أصدر محافظ القليوبية تعليماته لمسئولي المرور بمصادرة سيارات مجالس المدن أو المحافظة أو الشركات المسئولة عن جمع القمامة في حال عدم تغطيتها بشكل محكم، مؤكدًا أن تركها مكشوفة يتسبب في تساقط المخلفات مرة أخرى بالشوارع، ويُعد استهتارًا غير مقبول.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتعامل بجدية مع ملفات الإيجارات، والنظافة العامة، مشيرًا إلى أن أي تقصير سيواجه بإجراءات رادعة حفاظًا على المصلحة العامة.

محافظ القليوبية يشدد على نظافة محيط المدارس ومنع الباعة الجائلين

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للقليوبية، حيث شدد محافظ القليوبية على نظافة محيط المدارس ومنع الباعة الجائلين، خاصة في شبرا الخيمة، والتنسيق بين المواقف والمرور لحل أزمة المواصلات في الأسبوع الأول من الدراسة، وتدعيم بعض الخطوط بأتوبيسات النقل الجماعي، مع المتابعة عبر غرفة الأزمات والطوارئ، موجها بإنشاء نقطة مرورية ثابتة في موقف كفر شكر لضبط التزام السائقين ومنع المخالفات في تطبيق التعريفة.

من جانبه، أكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من جميع الاستعدادات الدراسية وتسليم الكتب بالكامل.

هيئة ضمان الجودة تعتمد 7 معاهد أزهرية جديدة

بينما كشف الشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية، عن اعتماد 7 معاهد جديدة من هيئة ضمان الجودة هذا العام ليصبح الإجمالي 62 معهدًا، مع ترشيح 13 معهدًا آخر، مؤكدًا وصول الكتب لجميع المعاهد الأحد المقبل.

وفي ذات السياق، أشارت مديرة فرع التأمين الصحي بالقليوبية إلى الانتهاء من تجهيز غرف الزائرة الصحية بالمدارس للتعامل مع الطوارئ، بجانب تفعيل المبادرات الصحية الرئاسية.

على جانب آخر، شدد المحافظ بضرورة التصدي بكل قوة للتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا تفعيل الكتاب الدوري (المادة 6) التي لا تعفي الموظف العام من المسؤولية في حالة وقوع التعديات نتيجة تقصير متعمد أو غير متعمد، مشيرًا إلى إحالة الموظف المقصر إلى النيابة العامة أو العسكرية. وقال المحافظ: "لن نتحمل وزر أجيال قادمة تدعي علينا بسبب التفريط في الأراضي الزراعية".

وأكد المحافظ حسم التعامل مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة الخاصة بأراضي أملاك الدولة، مشددًا على أن الدولة جادة في هذا الملف وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة.

