الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل سيارة ملاكي وجلوس صديقيه أعلى السيارة بالقليوبية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" وجلوس طفلان آخران أعلى السيارة بـالقليوبية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر، وتبين أن صاحب السيارة مالك ورشة والطفل عامل بالورشة وتم ضبطهم.

فيديو قيادة طفل لسيارة وجلوس طفلين آخرين أعلى السيارة بالقليوبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" وجلوس طفلين آخرين أعلى السيارة بالقليوبية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" ومالكها ( مالك ورشة – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (عامل بالورشة - مقيم بالقاهرة) والطفلان الظاهران أعلى السيارة بمقطع الفيديو.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها وقائدها.

