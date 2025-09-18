أخبار الفن اليوم: أحدث ظهور لـ عادل إمام.. عصام عمر ينتهي من تصوير نصف مشاهد مسلسل بطل العالم.. محطات من حياة الإعلامية اللبنانية الراحلة يمنى شري

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها أحدث ظهور للفنان عادل إمام.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

نشر الإعلامي أكرم السعدني، صورة له برفقة الزعيم عادل إمام عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو داخل منزله بمنطقة المنصورية، رفقة شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

فاجأ الكاتب أكرم السعدني الجمهور، بنشر صورة جديدة له برفقة عادل إمام في جو أسري، وذلك من خلال صفحته على فيس بوك وعلق قائلا: "وحشتنا يا زعيم".

انتهى الفنان عصام عمر وأسرة مسلسله الجديد “بطل العالم” من تصوير نصف مشاهد العمل، المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.

طرحت منصة Watch It البرومو الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب، تمهيدًا لانطلاق عرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل من إنتاجات المنصة الأصلية.





قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن تشبيهه بالزعيم ظلم له، مشيرا إلى أنه اكتشف عددا كبيرا من المواهب الشباب.

انتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير دوره في فيلم “السلم والثعبان 2”، الذي يقوم ببطولته مع أسماء جلال وحاتم صلاح.

تواصل منصة Watch It تعزيز مكتبتها الدرامية بأعمال أصلية مميزة، بعد عدة أعمال لافتة وناجحة في عالم الدراما، حيث تستعد لإطلاق عمل جديد من إنتاجات المنصة الأصلية، هو مسلسل ولد بنت شايب.

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الإعلامية اللبنانية يمنى شري، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 55 عاما.





نعت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي الإعلامية اللبنانية يمنى شري التي توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ 55 عاما.

