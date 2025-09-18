الخميس 18 سبتمبر 2025
وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

الإعلامية اللبنانية
الإعلامية اللبنانية يمنى شري

توفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر ناهز الـ 55 عاما في كندا وذلك بعد معاناة مع المرض. 

ونعت الإعلامية كارين سلامة زميلتها، حيث نشرت صورتها على حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "يمنى ما عم صدق...... لا لا لا لا لا ما عم صدق. الله يرحمك يا حبيبة قلبي..... يا الله يا يمنى". 

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن شري فارقت الحياة في كندا، وأنها عانت المرض قبل وفاتها دون أن تتضح طبيعة مرضها.

وبدأت شري مسيرتها في إذاعة "صوت الشعب"، وانتقلت إلى "تلفزيون المستقبل"، ثم تابعت في قناة "الجديدة"، مقدمة عدة برامج مباشرة في ذروة شهرة البرامج التلفزيونية على الفضائيات.
 

وتنوعت البرامج التي قدمتها شري في مسيرتها بين الترفيهية والفنية الى برامج الألعاب وتلك المتعلقة بالمهرجانات.

كما خاضت شري عددًا من التجارب التمثيلية في مسلسلات لبنانية، بينها: "الباشا" و"هند خانم".

والراحلة حاصلة على شهادة الإعلام من الجامعة اللبنانية.
 

