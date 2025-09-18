وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

توفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر ناهز الـ 55 عاما في كندا وذلك بعد معاناة مع المرض.

ونعت الإعلامية كارين سلامة زميلتها، حيث نشرت صورتها على حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "يمنى ما عم صدق...... لا لا لا لا لا ما عم صدق. الله يرحمك يا حبيبة قلبي..... يا الله يا يمنى".

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن شري فارقت الحياة في كندا، وأنها عانت المرض قبل وفاتها دون أن تتضح طبيعة مرضها.

وبدأت شري مسيرتها في إذاعة "صوت الشعب"، وانتقلت إلى "تلفزيون المستقبل"، ثم تابعت في قناة "الجديدة"، مقدمة عدة برامج مباشرة في ذروة شهرة البرامج التلفزيونية على الفضائيات.



وتنوعت البرامج التي قدمتها شري في مسيرتها بين الترفيهية والفنية الى برامج الألعاب وتلك المتعلقة بالمهرجانات.

كما خاضت شري عددًا من التجارب التمثيلية في مسلسلات لبنانية، بينها: "الباشا" و"هند خانم".

والراحلة حاصلة على شهادة الإعلام من الجامعة اللبنانية.



