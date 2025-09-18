الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محطات من حياة الإعلامية اللبنانية الراحلة يمنى شري

يمنى شري
يمنى شري

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الإعلامية اللبنانية يمنى شري، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 55 عاما. 

مسيرة يمنى شري 

ولدت يمنى شري في لبنان، وحصلت الراحلة على شهادة في الإعلام من الجامعة اللبنانية، ما شكّل الأساس العلمي لانطلاقتها في الساحة الإعلامية، حيث استثمرت خلفيتها الأكاديمية في تطوير تجربتها العملية. 

بدأت مشوارها الإعلامي من إذاعة "صوت الشعب"، قبل أن تنتقل إلى "تليفزيون المستقبل"، ثم إلى قناة "الجديد"، حيث قدّمت عبر هذه المحطات مجموعة من البرامج المباشرة خلال فترة كانت تشهد فيها الفضائيات ازدهارًا لافتًا فى البرامج المتنوعة، لا سيما تلك التى تجمع بين الترفيه والفن والثقافة.

وتنوعت البرامج التي عملت على تقديمها بين البرامج الترفيهية والفنية وبرامج الألعاب، إلى جانب تلك المتعلقة بالمهرجانات، ما أتاح لها الوصول إلى جمهور واسع في لبنان وخارجه، خاصة في فترة شهد فيها المشهد الإعلامي اللبناني تنوعًا في الإنتاج التلفزيوني وتعددًا في المنابر.

تجربة يمنى شري الفنية 

وخاضت شري عددًا من التجارب في مجال التمثيل، وشاركت في عدد من المسلسلات اللبنانية التي لاقت متابعة واسعة، من بينها مسلسل "الباشا" الذي حظي باهتمام الجمهور، ومسلسل "هند خانم"، لتجمع بين العمل الإعلامي والتمثيلي في مسيرتها المهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسيرة يمنى شري يمنى شري الإعلامية اللبنانية يمنى شري

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

سؤال برلماني بشأن واقعة اختفاء أسورة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري

وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

مصدر طبي بالأهلي يحسم موقف زيزو من مباراة القمة

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads