محطات من حياة الإعلامية اللبنانية الراحلة يمنى شري

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الإعلامية اللبنانية يمنى شري، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 55 عاما.

مسيرة يمنى شري

ولدت يمنى شري في لبنان، وحصلت الراحلة على شهادة في الإعلام من الجامعة اللبنانية، ما شكّل الأساس العلمي لانطلاقتها في الساحة الإعلامية، حيث استثمرت خلفيتها الأكاديمية في تطوير تجربتها العملية.

بدأت مشوارها الإعلامي من إذاعة "صوت الشعب"، قبل أن تنتقل إلى "تليفزيون المستقبل"، ثم إلى قناة "الجديد"، حيث قدّمت عبر هذه المحطات مجموعة من البرامج المباشرة خلال فترة كانت تشهد فيها الفضائيات ازدهارًا لافتًا فى البرامج المتنوعة، لا سيما تلك التى تجمع بين الترفيه والفن والثقافة.

وتنوعت البرامج التي عملت على تقديمها بين البرامج الترفيهية والفنية وبرامج الألعاب، إلى جانب تلك المتعلقة بالمهرجانات، ما أتاح لها الوصول إلى جمهور واسع في لبنان وخارجه، خاصة في فترة شهد فيها المشهد الإعلامي اللبناني تنوعًا في الإنتاج التلفزيوني وتعددًا في المنابر.

تجربة يمنى شري الفنية

وخاضت شري عددًا من التجارب في مجال التمثيل، وشاركت في عدد من المسلسلات اللبنانية التي لاقت متابعة واسعة، من بينها مسلسل "الباشا" الذي حظي باهتمام الجمهور، ومسلسل "هند خانم"، لتجمع بين العمل الإعلامي والتمثيلي في مسيرتها المهنية.

