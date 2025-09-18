بعد صورة عادل إمام، لبلبة: زي القمر وربنا يخليه لينا

فاجأ الكاتب أكرم السعدني الجمهور، بنشر صورة جديدة له برفقة عادل إمام في جو أسري، وذلك من خلال صفحته على فيس بوك وعلق قائلا: "وحشتنا يا زعيم".

ووجهت الفنانة لبلبة رسالة خاصة للزعيم عادل إمام بعد صورته الجديدة وقالت أثناء تواجدها بدار الأوبر: “الزعيم زي الفل وزي القمر ربنا يخليه لينا”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة عادل إمام خاصة، أنه لم يظهر كثيرا علي السوشيال ميديا

وكان الفنان القدير عادل إمام قد أطل على جمهوره ومحبيه في أحدث ظهور له، وذلك من خلال صورة عائلية، جرى التقاطها خلال حفل عقد قران حفيده عادل رامي إمام

وشارك الفنان محمد إمام، نجل الزعيم، هذه الصورة المميزة على صفحته الشخصية، لتلقى تفاعلًا واسعًا وإشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ظهور للزعيم

وكشف نجل الزعيم محمد عادل إمام أحدث ظهور لوالده من حفل عقد القرآن نجله عقب انتشار صور كثيرة للزعيم معدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وسرعان ما احتفى رواد السوشيال ميديا وجمهور الزعيم باحدث ظهور له عقب غيابه عن الشاشات العربية.

وجاءت التعليقات مليئة بالسعادة لظهور الزعيم من جديد، وقالت إحدى مستخدمات موقع x: “أحلى ما في الصورة أن الزعيم فيها”.

فيما علق الفنان عمرو عبد العزيز بـ: آل إمام كلهم متجمعين.. عايز أقول اولا بسم الله ماشاء الله على اللمة الحلوة قوى دى عشان فيها الزعيم طبعا ربنا يديه الصحة منور الصورة..

ثانيا بجد دى أحلى صورة شوفتها من أول السنة لأن بجد فيها معاني كتير حلوة قوى تحسها صورة دافية كده..

ثالثا.. ألف مبروك للمخرج رامي إمام لزواج عادل وفريدة وربنا يتمملهم بألف خير.

هد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في مقدمتهم النجمتان يسرا ولبلبة، اللتان حرصتا على مشاركة "الزعيم" وأفراد عائلته هذه اللحظة الخاصة.

كما حضر الحفل كل من فيفي عبده، إلهام شاهين، روجينا، ياسمين رئيس، المنتج محمد السعدي، الفنان عماد زيادة، هشام ماجد، يوسف الشريف، المخرج معتز التوني، المنتج أحمد بدوي، والإعلامي عمرو الليثي، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأصدقاء والمقرَّبين.

كان العروسان قد أعلنا خطبتهما في عام 2023، خلال حفل بسيط اقتصر على حضور العائلتين وعدد من الأصدقاء، ليُتوَّج هذا الارتباط لاحقًا بزفاف ضخم هذا العام، حاز على اهتمام كبير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.