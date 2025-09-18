الخميس 18 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

عصام عمر ينتهي من تصوير نصف مشاهد "بطل العالم"

عصام عمر، فيتو
عصام عمر، فيتو

انتهى الفنان عصام عمر وأسرة مسلسله الجديد “بطل العالم” من تصوير نصف مشاهد العمل، المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويجسد عصام عمر في مسلسل  “بطل العالم” شخصية ملاكم يدخل بطولة العالم.

وتشهد أحداث المسلسل قصة حب تجمع بين عصام عمر وجيهان الشماشرجي، ويتعرض الثنائي لمواقف تقلب الأحداث رأسا على عقب.

 

وخلال أحداث العمل يتعرض عصام عمر لحادث في الصغر يصنع منه نجما كبيرا في الملاكمة.

 

ويشارك في بطولة العمل كل من: محمد لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، منى هلا، في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.

وكان آخر أعمال عصام عمر فيلم سيكو سيكو الذي شارك فيه مع الفنان طه الدسوقي وحصل العمل على إيرادات عالية أثناء طرحه بدور العرض السينمائية.

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم “سيكو سيكو” قدمت في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

 

