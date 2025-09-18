الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحلام تنعي الإعلامية اللبنانية يمنى شري

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

نعت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي الإعلامية اللبنانية يمنى شري التي توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ 55 عاما.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: ربي يرحمها ويغفر لها ويجعل ما جاها تكفير ويصّبر أهلها وحبايبها.. كانت جميلة القلب والروح طيبة مبتسمه لم اسمع عنها إلا كل الخير .

وفاة يمنى شري

وتوفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر ناهز الـ 55 عاما في كندا، وذلك بعد معاناة مع المرض دون أن تتضح طبيعة مرضها.

وبدأت شري مسيرتها في إذاعة "صوت الشعب"، وانتقلت إلى "تلفزيون المستقبل"، ثم تابعت في قناة "الجديدة"، مقدمة عدة برامج مباشرة في ذروة شهرة البرامج التلفزيونية على الفضائيات.

وتنوعت البرامج التي قدمتها شري في مسيرتها بين الترفيهية والفنية الى برامج الألعاب وتلك المتعلقة بالمهرجانات.

كما خاضت شري عددًا من التجارب التمثيلية في مسلسلات لبنانية، بينها: "الباشا" و"هند خانم".

والراحلة حاصلة على شهادة الإعلام من الجامعة اللبنانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يمنى شري الإعلامية يمنى شري وفاة يمنى شري وفاة الإعلامية يمنى شري

مواد متعلقة

محطات من حياة الإعلامية اللبنانية الراحلة يمنى شري

الأكثر قراءة

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الثاني في مرمى الإسماعيلي

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

الإفتاء توضح حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده في حياته (فيديو)

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads