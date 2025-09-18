أحلام تنعي الإعلامية اللبنانية يمنى شري

نعت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي الإعلامية اللبنانية يمنى شري التي توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ 55 عاما.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: ربي يرحمها ويغفر لها ويجعل ما جاها تكفير ويصّبر أهلها وحبايبها.. كانت جميلة القلب والروح طيبة مبتسمه لم اسمع عنها إلا كل الخير .

وفاة يمنى شري

وتوفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر ناهز الـ 55 عاما في كندا، وذلك بعد معاناة مع المرض دون أن تتضح طبيعة مرضها.

وبدأت شري مسيرتها في إذاعة "صوت الشعب"، وانتقلت إلى "تلفزيون المستقبل"، ثم تابعت في قناة "الجديدة"، مقدمة عدة برامج مباشرة في ذروة شهرة البرامج التلفزيونية على الفضائيات.

وتنوعت البرامج التي قدمتها شري في مسيرتها بين الترفيهية والفنية الى برامج الألعاب وتلك المتعلقة بالمهرجانات.

كما خاضت شري عددًا من التجارب التمثيلية في مسلسلات لبنانية، بينها: "الباشا" و"هند خانم".

والراحلة حاصلة على شهادة الإعلام من الجامعة اللبنانية.

