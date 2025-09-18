طرح البرومو الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب (فيديو)

طرحت منصة Watch It البرومو الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب، تمهيدًا لانطلاق عرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل من إنتاجات المنصة الأصلية.

ولقد كشف البرومو عن أحداث تسيطر عليها التشويق والإثارة، حيث يقتحم المسلسل عالم الاستثمار في عملة البيتكوين.

أشرف عبد الباقي يروج لمسلسل ولد بنت شايب

وسبق أن روج الفنان اشرف عبد الباقي لمسلسل “ولد بنت شايب”، الذي يقوم ببطولته للعرض، وينتمي العمل للدراما الاجتماعية التي تناقش القضايا المعاصرة.

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل “ولد بنت شايب”، هو العمل الأول لاشرف عبد الباقي بعد نجاح في سباق دراما رمضان حققه بمسلسل “ قلبي ومفتاحه”، وكانت الشركة المنتجة طرحت البوستر الرسمي لمسلسل “ولد بنت شايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف.

ويأتي مسلسل "ولد بنت شايب" من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي المسلسل مكون من 10 حلقات ويعرض العمل على منصة WATCH IT.

