الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بطولة أشرف عبد الباقي، تعرف على موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب

ولد بنت شايب، فيتو
ولد بنت شايب، فيتو

تواصل منصة Watch It تعزيز مكتبتها الدرامية بأعمال أصلية مميزة، بعد عدة أعمال لافتة وناجحة في عالم الدراما، حيث تستعد لإطلاق عمل جديد من إنتاجات المنصة الأصلية، هو مسلسل ولد بنت شايب.

موعد بدء عرض مسلسل ولد بنت شايب

عشاق الدراما سيكونون على موعد مع بدء عرض مسلسل ولد بنت شايب يوم الأربعاء ١ أكتوبر المقبل عبر منصة Watch it وسيتم عرض حلقتين من العمل كل أسبوع وتحديدا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

  مسلسل "ولد بنت شايب"  بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي، ومكون من 10 حلقات.

بوستر مسلسل ولد بنت شايب

وكانت منصة “واتش إت” قد طرحت البوستر الرسمي لمسلسل “ولد بنت شايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي زينة أشرف عبد الباقي مسلسل ولد بنت شايب ليلي زاهر منصة “واتش ات نبيل عيسى

مواد متعلقة

حكاية ديجافو الحلقة 4، ليلى تقرر العودة لسيف بالرغم من علمها بكل الحقيقة

أيمن وتار ضيف "فضفضت أوي" غدا

المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي بعد قصف منزل عائلته بغزة: نحن أحياء وباقون

بعد اتهامها بالإساءة لأحد الأشخاص، الفنانة أميرة أديب: لا أملك صفحة على Facebook

الأكثر قراءة

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

جامعة عين شمس الأهلية تعلن موعد بدء الدراسة بالعام الجديد

سيد عبد الحفيظ يصل الأهلي للاجتماع مع الخطيب (فيديو)

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

لم تصدق نفسها، فلسطينية تروي موقفا مؤثرا مع ملك إسبانيا في زيارته للقاهرة

الكرة الطائرة، إيران تهزم الفلبين وتتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads