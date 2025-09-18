بطولة أشرف عبد الباقي، تعرف على موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب

تواصل منصة Watch It تعزيز مكتبتها الدرامية بأعمال أصلية مميزة، بعد عدة أعمال لافتة وناجحة في عالم الدراما، حيث تستعد لإطلاق عمل جديد من إنتاجات المنصة الأصلية، هو مسلسل ولد بنت شايب.

موعد بدء عرض مسلسل ولد بنت شايب

عشاق الدراما سيكونون على موعد مع بدء عرض مسلسل ولد بنت شايب يوم الأربعاء ١ أكتوبر المقبل عبر منصة Watch it وسيتم عرض حلقتين من العمل كل أسبوع وتحديدا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

مسلسل "ولد بنت شايب" بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي، ومكون من 10 حلقات.

بوستر مسلسل ولد بنت شايب

وكانت منصة “واتش إت” قد طرحت البوستر الرسمي لمسلسل “ولد بنت شايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف.

