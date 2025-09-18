الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

العنتبلي يدخل ترشيحات رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

هاجد العنتبلي
هاجد العنتبلي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك اتجاها للاستعانة بالدكتور هاجد العنتبلي، طبيب أوكلاند سيتي النيوزيلندي المؤقت، ومنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا، للعمل مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

يمتلك العنتبلي خبرة ميدانية جعلته يعمل مع نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بشكل مؤقت خلال فترة التواجد هنا في مصر لمواجهة نادي بيراميدز في كأس الإنتركونتننتال، إلى جانب منصبه الحالي مع منتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا، ما يجعله خيارًا مطروحًا لدعم الجهاز الطبي للأهلي.

وكانت هناك أسماء أخرى مرشحة لتدعيم الجهاز الطبي، إلا أن ارتباطهم بأعمال والتزامات أخرى حال دون استمرارهم في دائرة الحسابات، مما رسّخ مكانة العنتبلي كمرشح أول لتدعيم الطاقم الطبي للفريق الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

سيد عبد الحفيظ يصل الأهلي للاجتماع مع الخطيب (فيديو)

الأكثر قراءة

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

جامعة عين شمس الأهلية تعلن موعد بدء الدراسة بالعام الجديد

سيد عبد الحفيظ يصل الأهلي للاجتماع مع الخطيب (فيديو)

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

لم تصدق نفسها، فلسطينية تروي موقفا مؤثرا مع ملك إسبانيا في زيارته للقاهرة

الكرة الطائرة، إيران تهزم الفلبين وتتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads