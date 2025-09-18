العنتبلي يدخل ترشيحات رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك اتجاها للاستعانة بالدكتور هاجد العنتبلي، طبيب أوكلاند سيتي النيوزيلندي المؤقت، ومنتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا، للعمل مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

يمتلك العنتبلي خبرة ميدانية جعلته يعمل مع نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بشكل مؤقت خلال فترة التواجد هنا في مصر لمواجهة نادي بيراميدز في كأس الإنتركونتننتال، إلى جانب منصبه الحالي مع منتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا، ما يجعله خيارًا مطروحًا لدعم الجهاز الطبي للأهلي.

وكانت هناك أسماء أخرى مرشحة لتدعيم الجهاز الطبي، إلا أن ارتباطهم بأعمال والتزامات أخرى حال دون استمرارهم في دائرة الحسابات، مما رسّخ مكانة العنتبلي كمرشح أول لتدعيم الطاقم الطبي للفريق الأول.

