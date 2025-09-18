الخميس 18 سبتمبر 2025
رياضة

نتائج 4 مواجهات من مباريات اليوم الخميس بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل 4 مباريات من مواجهات، اليوم الخميس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروف بدوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين 

 بروكسي ضد الاتصالات - 0ـ0

 مالية كفر الزيات ضد الترسانة 4ـ0

 أسوان ضد لافيينا 0ـ0

 مسار ضد بترول أسيوط 0ـ0

 السكة الحديد ضد طنطا - 6:30 مساءً

الإنتاج الحربي ضد أبوقير للأسمدة  - 8:30 مساءً

نتائج مباريات الجولة الرابعة في دوري المحترفين

وتختتم الجولة الخامسة من دوري المحترفين غدا الجمعة بثلاث مواجهات وهم القناة ضد المنصورة، ديروط ضد بلدية المحلة، الداخلية ضد راية. 

ديروط 1-1 بروكسي 

لافيينا 2-0 مالية كفر الزيات 

الاتصالات 0-0 أسوان 

بلدية المحلة 1-3 أبوقير للأسمدة

طنطا 1-2 الإنتاج الحربي

بترول أسيوط 1-0 السكة الحديد

المنصورة  2 -0  مسار

راية 0-3 القناة

الترسانة 1-0 الداخلية

 

نتائج مباريات الجولة الثالثة في دوري المحترفين

أسوان ضد ديروط 1-0

بروكسي ضد بلدية المحلة 1-0

القناة ضد الترسانة 1-1

أبوقير للأسمدة 1-0 طنطا

مالية كفر الزيات 2-2 المصرية للاتصالات

مسار 0-0 راية

الداخلية 0-2 لافيينا

الإنتاج الحربي 0-3 بترول أسيوط

السكة الحديد 0-1 المنصورة.

 

نتائج الجولة الثانية من دوري المحترفين

راية 1-0 السكة الحديد

ديروط  1-0 مالية كفر الزيات

بترول أسيوط 0-0 أبوقير للأسمدة

لافيينا 0-1 القناة

المصرية للاتصالات 0-1 الداخلية

المنصورة 0-2 الإنتاج الحربي

بروكسي 1-0 أسوان

بلدية المحلة 2-3 طنطا

الترسانة 0-1 مسار

 

نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين 

مالية كفر الزيات 1-1  بروكسي

السكة الحديد 0-0 الترسانة

الإنتاج الحربي 2-0 راية

الداخلية 2-0  ديروط  

القناة 2-2 الاتصالات

أبو قير للأسمدة 3-0 المنصورة  

أسوان 2-2 بلدية المحلة

طنطا 1-1 بترول أسيوط

مسار 2-3 لافيينا

 

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".


يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشئ المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت)، وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

