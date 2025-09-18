الخميس 18 سبتمبر 2025
رسميًا، جوزيه مورينيو مديرا فنيا لـ بنفيكا البرتغالي

خوسيه مورينيو،فيتو
 أعلن نادي بنفيكا البرتغالي التعاقد مع المدرب المخضرم خوسيه مورينيو لقيادة الفريق الأول.

تفاصيل عقد مورينيو مع بنفيكا

 وتم الاتفاق على توقيع عقد لمدة عامين يمتد حتى يونيو 2027، حيث من المنتظر أن يتم إبرام الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، بعدما وصل "السبيشيال وان" بالفعل إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

عودة مورينيو إلى بنفيكا تحمل رمزية خاصة، إذ كانت بدايته التدريبية القصيرة مع النادي في أواخر التسعينيات، قبل أن ينطلق في مسيرة أسطورية قادته للتتويج بالألقاب مع بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد وروما.

جماهير "النسور" تأمل أن يساهم المدرب البرتغالي صاحب الخبرات الكبيرة والعقلية الانتصارية في استعادة أمجاد الفريق محليًا وأوروبيًا، خاصة أن بنفيكا يسعى للعودة بقوة إلى منصات التتويج.

عودة "السبيشيال وان" إلى الدوري البرتغالي بعد أكثر من عقدين من الغياب، تُعد من أبرز الأخبار الكروية في القارة العجوز، وتفتح صفحة جديدة في علاقة مورينيو مع كرة بلاده.

