بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة تصل مالابو استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا لكرة القدم، بقيادة أميرة يوسف، إلى مدينة مالابو، استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية بعد غد الجمعة، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 26 سبتمبر.

وترأس البعثة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن مباراة الذهاب تقام يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة الخامسة - بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة العودة مساء يوم 26 سبتمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.