الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة تصل مالابو استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية

منتخب الكرة النسائية،
منتخب الكرة النسائية، فيتو

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا لكرة القدم، بقيادة أميرة يوسف، إلى مدينة مالابو، استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية بعد غد الجمعة، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 26 سبتمبر.

وترأس البعثة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن مباراة الذهاب تقام يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة الخامسة - بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة العودة مساء يوم 26 سبتمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر للكرة النسائية منتخب مصر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم

مواد متعلقة

الإصابة تبعد أرنولد عن مباريات مهمة لـ ريال مدريد، تعرف عليها

تأكد غياب نجم المنتخب الوطني عن مباراة جيبوتي بتصفيات المونديال

وزير الرياضة يشهد احتفالية استقبال كأس الأمم الأفريقية في مصر

الأهلي ينعي والدة علاء ميهوب

أول تعليق من الأهلي على طلب زيزو العلاج بالخارج

إسبانيا تهدد بعدم المشاركة بمونديال 2026 حال تواجد منتخب الكيان الصهيوني

الأهلي يفتقد غيابات من العيار الثقيل أمام سيراميكا

الأهلي يرفض طلبا لـ زيزو بشأن إصابته

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

فتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والجامعات على هذه القطارات

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads