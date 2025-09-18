الخميس 18 سبتمبر 2025
إنبي يتقدم على مودرن سبورت 0/1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

تقدم فريق إنبي على مودرن سبورت بهدف دون رد في الشوط الأول من لقاء الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح إنبي من الطرف الأيسر عن طريق مروان داوود على رأس محمد شريف حتحوت الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 39.

 

تشكيل إنبي أمام مودرن سبورت

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي عن تشكيل فريقه البترولي لمواجهة مودرن سبورت

 

تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود رزق، طارق سيد، محمود شعبان، أحمد يوسف.

خط الوسط: وليد علي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، آدم رجم، رشاد المتولي.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد، محمد دسوقي، حسام حسن، عماد حمدي، علي زعزع، غنام محمد، محمود ممدوح، أرنولد إيبا، علي فوزي.

موقف مودرن سبورت وإنبي في الدوري الممتاز قبل مباراتهما

وخاض إنبي حتى الآن 6 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل في 3 مباريات، وخسر مواجهة وحيدة، ليصل رصيده إلى 9 نقاط.

وخاض مودرن سبورت 6 مباريات حتى الآن في الدوري الممتاز، فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة وخسر في مواجهتين، ليصل رصيده إلى 10 نقاط.

مودرن سبورت وانبي أنبي مودرن سبورت الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

