رياضة

سيميوني بعد اشتباكه مع جمهور ليفربول: يتحدثون عن الاحترام والـ 90 دقيقة يوجهون لك الإهانة

سيميوني، فيتو

قال دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بعد خسارة فريقه 2-3 أمام ليفربول مساء الأربعاء في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا إن فريقه ظهر بروح قتالية مثيرة، ونجح في قلب الطاولة بإدراك التعادل، قبل انتصار الريدز في الوقت بدل الضائع.

 

وأضاف سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "الأتلتي “لم نبدأ بشكل جيد، كنا غير محظوظين في الهدف الأول الذي أخرجنا من خطتنا، أما الهدف الثاني فكان رائعا، ومن هناك نجح الفريق في العودة وإدراك التعادل”.


وتابع: "أنهينا الشوط الأول بهدف ماركوس يورنتي، الذي أعادنا إلى أجواء المباراة، وفي الشوط الثاني ارتفع مستوانا وحافظنا على التوازن".

وشدد "هدف التعادل 2-2 أعاد الأمل، لكن هدف فيرجيل فان دايك المذهل، ترك لنا الطعم المُر بالخسارة".

وعن رد فعله بعد هدف ليفربول الثالث، واشتباكه مع مشجعي الريدز مما أدى لطرده، أوضح المدرب الأرجنتيني "يتحدثون عن ضرورة احترامك ثم يقضون 90 دقيقة كاملة في توجيه السباب والشتائم إليك، ولا يمكنك أن تقول شيئًا".

ولفت "رد فعلي ليس مبررا، لكنكم لا تعرفون ما معنى أن تتحمل الإهانات طوال المباراة دون توقف".

وأضاف "أتمنى أن يحدد ليفربول، الشخص الذي قام بذلك، لأنه شتمني طوال 90 دقيقة أنا من يجب أن يبقى هادئا ويتحمل إهانات الآخرين".

وختم سيميوني حديثه بتأكيد الروح التي أظهرها فريقه بقوله "الروح التي لعبنا بها هي ما نحتاجه. لدينا العديد من اللاعبين الشباب، جئنا إلى ملعب رائع لمواجهة فريق يهاجم بشكل مميز. في البداية لم نتوقع أن يخرج أي شيء جيد من اللقاء، لكن إذا كان علينا أن نخسر، فلتكن خسارة بهذا الشكل".

دوري ابطال اوروبا سيميوني أتلتيكو مدريد ليفربول

