تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي في الدوري الممتاز

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة فريق إنبي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود رزق، طارق سيد، محمود شعبان، أحمد يوسف.

خط الوسط: وليد علي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، آدم رجم، رشاد المتولي.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد، محمد دسوقي، حسام حسن، عماد حمدي، علي زعزع، غنام محمد، محمود ممدوح، ارنولد ايبا، علي فوزي.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فريق مودرن سبورت نظيره انبي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

موقف مودرن سبورت وإنبي في الدوري الممتاز قبل مباراتهما

وخاض إنبي حتى الآن 6 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل في 3 مباريات، وخسر مواجهة وحيدة، ليصل رصيده إلى 9 نقاط.

وخاض مودرن سبورت 6 مباريات حتى الآن في الدوري الممتاز، فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة وخسر في مواجهتين، ليصل رصيده إلى 10 نقاط.

