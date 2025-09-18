نجاح جراحة لاعب المصري في إسبانيا

خضع يوسف الجوهري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء أمس الأربعاء لعملية جراحية ناجحة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحة الكاحل بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لترميم أربطة كاحل قدمه اليمنى بعد إصابته بتمزق في تلك الأربطة قبيل انطلاق الموسم الحالي مباشرة.

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي قرر سفر اللاعب على الفور لإجراء العملية الجراحية سعيًا لعودته للملاعب في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يعقب إجراء العملية الجراحية خضوع اللاعب لتدريبات العلاج الطبيعي والبرامج التأهيلية، والتي قد تستمر لفترة قد تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق.

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

وقرر نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته ببورسعيد مساء غدا الجمعة استعدادًا لمباراته بالجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الإثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.

