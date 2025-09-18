الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجاح جراحة لاعب المصري في إسبانيا

يوسف الجوهري، فيتو
يوسف الجوهري، فيتو

خضع يوسف الجوهري، لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء أمس الأربعاء لعملية جراحية ناجحة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحة الكاحل بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لترميم أربطة كاحل قدمه اليمنى بعد  إصابته بتمزق في تلك الأربطة قبيل انطلاق الموسم الحالي مباشرة.

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي قرر سفر اللاعب على الفور لإجراء العملية الجراحية سعيًا لعودته للملاعب في أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر أن يعقب إجراء العملية الجراحية خضوع اللاعب لتدريبات العلاج الطبيعي والبرامج التأهيلية، والتي قد تستمر لفترة قد تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر  قبل عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق.

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

وقرر  نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته ببورسعيد مساء غدا الجمعة استعدادًا لمباراته بالجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الإثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري يوسف الجوهري مدريد النادي المصري

مواد متعلقة

نصائح أحمد عيد عبد الملك لمدرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

موعد عودة بنزيما للمشاركة في مباريات الاتحاد

بيراميدز المنتشي بإنجاز إنتركونتيننتال يواجه زد اليوم في الدوري

روبرتسون: امنحوني جائزة بوشكاش الآن

سيميوني بعد اشتباكه مع جمهور ليفربول: يتحدثون عن الاحترام والـ 90 دقيقة يوجهون لك الإهانة

فيريرا يرفض رحيل مصدق ويطلب التجديد لدونجا

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا نيوكاسل وبرشلونة والإسماعيلي والزمالك

هدف فان دايك من ضمنها، أرقام جديدة لليفربول بأبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

سيد عبد الحفيظ يصل الأهلي للاجتماع مع الخطيب (فيديو)

جامعة عين شمس الأهلية تعلن موعد بدء الدراسة بالعام الجديد

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

لم تصدق نفسها، فلسطينية تروي موقفا مؤثرا مع ملك إسبانيا في زيارته للقاهرة

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للبنين والبنات (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads