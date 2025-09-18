إطلاق أول منظومة متكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية بمصر

شارك ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، نيابةً عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، في فعاليات إطلاق أول منظومة متكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المعقمة في مصر تحت مظلة مبادرة "Green Jobs from a Box"، بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وعدد من ممثلي القطاعين الصناعي والخاص.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة الجديدة تمثل خطوة رائدة نحو تسريع التحول للاقتصاد الأخضر، وتدعم الاستراتيجية الوطنية للاستدامة من خلال تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أنها تُسهم أيضًا في دمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات وتفعيل مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت الوزيرة أن هذه المنظومة تعتمد على نموذج متكامل يبدأ من جمع المخلفات على مستوى المجتمع المحلي، مرورًا باستخلاص الألياف، ووصولًا إلى إعادة استخدام المواد المتبقية في صناعات صديقة للبيئة، بما يخلق وظائف خضراء جديدة ويحافظ على الموارد الطبيعية.

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن المبادرة تستهدف جمع أكثر من 700 طن من العبوات الكرتونية خلال ثلاث سنوات، وتحسين سبل عيش ما يزيد على 1000 جامع مخلفات محلي، مؤكدًا أن ذلك يفتح المجال أمام خلق قيمة اقتصادية حقيقية عبر الإدارة المستدامة للمخلفات.

تطبيق الإطار العام للمسئولية الممتدة للمنتج

وشدد عبد الله على أن تطبيق الإطار العام للمسؤولية الممتدة للمنتج يعد نقلة نوعية في قطاع المخلفات بمصر، حيث يضمن أن يتحمل المنتجون مسؤولية دورة حياة منتجاتهم بالكامل، بما في ذلك إدارة المخلفات الناتجة عنها. كما أوضح أن المنظومة الجديدة تستند إلى استخدام التقنيات الحديثة لتتبع جمع العبوات وتحفيز مشاركة جامعي المخلفات، مع تحويل المخلفات إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام في مجالات البناء والصناعة.

كما تضمن حفل الإطلاق جلسة نقاشية جمعت عددًا من ممثلي القطاعين العام والخاص، ركزت على أهمية تعميم هذه التجربة لتشمل مواد تغليف أخرى، بما يعزز من تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج على مستوى وطني، ويؤكد دور مصر المتنامي في دعم الاقتصاد الدائري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



