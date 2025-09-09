علاج هيشان الشعر للحفاظ على جمالك

علاج هيشان الشعر، هيشان الشعر من أكثر المشكلات التي تعاني منها النساء والرجال على حد سواء، فهو يجعل الشعر يبدو باهتًا، وجافًّا وغير مرتب، مما يؤثر في المظهر العام ويقلل من جاذبية الشعر.

وللتغلب على هذه المشكلة لا بد من فهم أسبابها أولا، ثم اتباع روتين عناية صحي يعتمد على التغذية الداخلية، والترطيب الخارجي، واختيار المنتجات المناسبة.

أسباب هيشان الشعر

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من أسباب هيشان الشعر:-

الجفاف، ونقص الترطيب الطبيعي في الشعر يؤدي إلى فقدان نعومته وظهوره بمظهر منفوش.

التعرض المفرط للحرارة، حيث أن استخدام مجففات الشعر والمكواة بشكل يومي يضعف بصيلات الشعر ويزيد من الهيشان.

صبغات الشعر والمواد الفرد تحتوي على مواد قاسية تؤثر في طبقة الكيراتين الطبيعية.

العوامل البيئية، مثل الرطوبة، وأشعة الشمس، والرياح تساهم في فقدان الرطوبة الداخلية للشعر.

قلة الفيتامينات والمعادن مثل الزنك، والحديد، وأوميجا 3 تؤدي إلى ضعف الشعر.

غسل الشعر يوميا بالشامبو يزيل الزيوت الطبيعية التي تحميه.

علاج هيشان الشعر

طرق علاج هيشان الشعر

وأضافت سهام، أن من طرق علاج هيشان الشعر:

استخدام حمامات الزيت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، وزيت الأرجان، وزيت الزيتون.

تطبيق ماسكات ترطيب أسبوعية تحتوي على مكونات مثل العسل، الأفوكادو، أو الزبادي.

اختيار شامبو خالى من الكبريتات والسيليكون.

استخدام البلسم بعد كل غسلة للحفاظ على النعومة.

تجنب الماء الساخن جدا لأنه يزيد من الجفاف.

تجفيف الشعر بالمنشفة القطنية أو تيشيرت قطن لتقليل الاحتكاك.

تجنب استخدام المجفف الكهربائي إلا عند الضرورة، ويفضل على حرارة باردة.

قص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع يقلل من التقصف الذي يزيد من مظهر الهيشان.

تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك والمكسرات.

الحرص على البروتينات (البيض، البقوليات، اللحوم البيضاء).

شرب كميات كافية من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل.

تقليل استخدام الصبغات أو استبدالها بالحناء الطبيعية.

تجنب كريمات الفرد الكيميائية والبحث عن طرق طبيعية لتنعيم الشعر.

ارتداء قبعة عند التعرض للشمس لفترات طويلة.

استخدام سيروم أو كريم شعر يحتوي على السيليكون الطبيعي أو السيراميد لحماية الشعر من الرطوبة.

عدم تمشيط الشعر وهو مبلل جدا، بل يفضل تركه رطب قليلا واستخدام مشط واسع الأسنان.

النوم على وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك أثناء النوم.

استخدام منتجات مخصصة للشعر الهايش مثل السيروم أو كريمات التصفيف المرطبة.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية ووصول التغذية إلى بصيلات الشعر.

