هيشان الشعر من المشكلات التى تصيب الشعر وتعانى منها الفتيات خاصة فى فصل الصيف حيث يفقد الشعر رطوبته في الطقس الحار ما يزيد من هيشانه.

وتحرص الفتيات على التخلص من هيشان الشعر خلال المواظبة على ترطيب الشعر وتطبيق الوصفات الطبيعية التى ترطب الشعر بعمق.

وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية فعالة لعلاج هيشان الشعر وزيادة لمعانه.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (العضوي إن أمكن).

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

1 ملعقة صغيرة من زيت الأرجان أو زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الروزماري.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، امزجي زيت جوز الهند والعسل جيدا.

أضيفي زيت الأرجان أو زيت الزيتون، ثم الزبادي، وقلبي جيدا حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس.

أضيفي قطرات من الزيت العطري وامزجي مرة أخرى.

طبقي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على الأطراف لأنها الأكثر عرضة للهيشان.

لفي شعرك بمنشفة دافئة أو قبعة استحمام واتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو الخالي من الكبريتات ثم البلسم.

استخدمي الوصفة مرتين في الأسبوع للشعر الجاف أو التالف.ط، ومرة أسبوعيا للشعر العادي.

هذه الوصفة ترطب الشعر بعمق ويقلل التقصف، وتحبس الرطوبة داخل الشعر ما يزيد من نعومته، وتغذي بصيلات الشعر وتزيد من لمعانه.

وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.