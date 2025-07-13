الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية فعالة لعلاج هيشان الشعر وزيادة لمعانه

هيشان الشعر
هيشان الشعر

هيشان الشعر من المشكلات التى تصيب الشعر وتعانى منها الفتيات خاصة فى فصل الصيف حيث يفقد الشعر رطوبته في الطقس الحار ما يزيد من هيشانه.

وتحرص الفتيات على التخلص من هيشان الشعر خلال المواظبة على ترطيب الشعر وتطبيق الوصفات الطبيعية التى ترطب الشعر بعمق.

وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية فعالة لعلاج هيشان الشعر وزيادة لمعانه.

المكونات:-

 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (العضوي إن أمكن).

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

1 ملعقة صغيرة من زيت الأرجان أو زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الروزماري.

طريقة التحضير والاستخدام:

  • في وعاء صغير، امزجي زيت جوز الهند والعسل جيدا.
  • أضيفي زيت الأرجان أو زيت الزيتون، ثم الزبادي، وقلبي جيدا حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس.
  • أضيفي قطرات من الزيت العطري وامزجي مرة أخرى.
  • طبقي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على الأطراف لأنها الأكثر عرضة للهيشان.
  • لفي شعرك بمنشفة دافئة أو قبعة استحمام واتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
  • اغسلي شعرك جيدا بالشامبو الخالي من الكبريتات ثم البلسم.
  • استخدمي الوصفة مرتين في الأسبوع للشعر الجاف أو التالف.ط، ومرة أسبوعيا للشعر العادي.
  • هذه الوصفة ترطب الشعر بعمق ويقلل التقصف، وتحبس الرطوبة داخل الشعر ما يزيد من نعومته، وتغذي بصيلات الشعر وتزيد من لمعانه.
وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر 
وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

txt

اصنعي بنفسك سيروم بالزيوت الطبيعية لجمال شعرك

txt

سيروم طبيعي يمنع تساقط شعرك أثناء فترات الدايت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعر هيشان الشعر علاج هيشان الشعر وصفة طبيعية لعلاج هيشان الشعر العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

وصفة زيت أزهار الكركدية لتغذية الشعر وزيادة لمعانه

وصفة طبيعية لتقوية جذور الشعر وعلاج الشيب

اصنعى بنفسك سيروم خفيف لتغذية الشعر وزيادة لمعانه ونعومته

وصفة طبيعية لفرد الشعر في الصيف بمكونات بسيطة

الأكثر قراءة

قبل الإعلان الرسمي، تسريبات من تقديم صفقة الأهلي الجديدة (صور)

شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته

وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية ولن تتهاون في الدفاع عن حقوقنا

والدة الأول على الدبلومات الفنية: اكتشفت موهبة أشرف في مجال الإلكترونيات مبكرا (فيديو وصور)

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد 13-7-2025

السيسي: السلم أساس التنمية.. والتكامل طريقنا نحو مستقبل أفضل لأفريقيا

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

أول رد من الزمالك على شكوى قناة النهار ضد حسين لبيب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد 13-7-2025

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بأموال وفيرة ستأتي

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية